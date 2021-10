VIDEO La barca di 12 metri autocostruita in giardino con soli 30.000 dollari

Una giovane coppia russa che ama “sporcarsi le mani”. Il sogno di avere una barca. Cinque anni di lavoro senza sosta. Loro sono Gena e Vita e la barca da crociera in legno che si sono costruiti in cortile (dopo averla progettata) si chiama Galaxy ed è lunga 38 piedi (quasi 12 metri).

Video, la barca autocostruita in giardino lunga 12 metri

In un video time-lapse caricato su Youtube (con immenso successo) mostrano l’intero processo di creativo della barca autocostruita, dalla realizzazione di telai alle prove in mare a vela.

Scrive Vita: “Questa è la storia della barca autocostruita nel giardino di casa. Abbiamo realizzato lo yacht principalmente con mia moglie, ma anche parenti e amici ci hanno aiutato nella costruzione. Ci sono voluti 5 anni e abbiamo speso $ 30.000 per tutti i materiali. Ci sentiamo il più indipendenti possibile se realizziamo noi stessi le cose che sogniamo in modo creativo.

Nel 2017 siamo stati costretti a vendere la barca autocostruita perché volevamo finire rapidamente la costruzione della nostra casa (anch’essa costruita con le loro mani, ndr), ma stiamo già elaborando un piano per costruire un nuova barca da alluminio per girare il mondo“.

Volete costruirvi Galaxy?

Se siete interessati al progetto della barca autocostruita, potete scaricare qui gratuitamente tutti i CAD

