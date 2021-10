New Milano Yachting Week, ecco come funziona la seconda edizione

È partita ufficialmente la nuova edizione della Milano Yachting Week, il salone nautico digitale più visitato. Dopo il successo che abbiamo ottenuto, grazie a voi, nel corso della prima edizione, la Milano Yachting Week si è rinnovata in vista della seconda edizione. Dal 15 ottobre 2021 siamo online e lo saremo per un anno intero. Abbiamo apportato tante novità al Salone Digitale, ora ancora più semplice da visitare. Qui trovate la pagina prodotto di una barca esposta. Scoprite com’è intuitivo esplorare i prodotti e contattare gli espositori. Confrontare barche o prodotti diversi ora è facilissimo, grazie ai filtri potete cercare in un attimo i prodotti che ti interessano e puoi visitare.

Ecco cosa vi trovate di fronte quando visitate un prodotto nel nuovo Salone Digitale. Efficace e semplicissimo, guardi quello che ti piace e contatti in un click il produttore o il venditore. Correte subito a visitare la seconda edizione della Milano Yachting Week cliccando il pulsante qui sotto, e scoprite tutte le novità che abbiamo apportato, i nuovi prodotti e i nuovi espositori.