Ecoracer, varata la prima barca da regata riciclabile

Adesso è realtà, l’Ecoracer 769, concept della startup Northern Light Composites e progetto di Matteo Polli, è andato in acqua a Monfalcone per il varo ufficiale e presto affronterà le prime prove a vela. Non si tratta di una barca qualsiasi, ma di una sportboat costruita in resina termoplastica e fibra di lino, per un composito che a fine vita potrà essere riciclato.

coracer è composto come detto da Matteo Polli che ha disegnato le linee d’acqua, Alessandro Pera e Mattia Sconocchia si sono occupati delle strutture mentre Roberto Baraccani e Alessandro Stagni hanno seguito gli aspetti produttivi relativi al composito. Samuele Nicolettis di Onesails segue lo sviluppo delle vele mentre Roberto Spata seguirà l’ottimizzazione in mare del prototipo. Officine TL Compositi è partner di nlcomp per quanto riguarda gli aspetti produttivi e ha seguito i processi di infusione, assemblaggio e finitura di ecoracer . Il team che ha lavorato al progetto è Eè composto come detto da Matteo Polli che ha disegnato le linee d’acqua, Alessandro Pera e Mattia Sconocchia si sono occupati delle strutture mentre Roberto Baraccani e Alessandro Stagni hanno seguito gli aspetti produttivi relativi al composito. Samuele Nicolettis di Onesails segue lo sviluppo delle vele mentre Roberto Spata seguirà l’ottimizzazione in mare del prototipo. Officine TL Compositi è partner di nlcomp per quanto riguarda gli aspetti produttivi e ha seguito i processi di infusione, assemblaggio e finitura di

I partner di nlcomp per la realizzazione del prototipo di Ecoracer presented by NMG Europe sono Arkema – EcoTechnilin – Bcomp e TFF Swiss per resina e fibre, Armare Ropes per drizze e scotte, Antal per l’attrezzatura di coperta, AG Plus per albero e boma, Montura per l’abbigliamento, QI Composites per i test non distruttivi, Mastikol per le colle strutturali e Purmate per i solventi bio.

Inoltre le vele – con la tecnologia Forte 4T di Onesails – sono le prime al mondo a garantire il riciclo a fine vita, oltre che ad essere testate ai massimi livelli durante l’ultima Vendee Globe a bordo dell’IMOCA di Pip Haire. La barca è stata dotata anche di un particolare prodotto tessile, un prototipo di scotta randa con un’anima in bio based dyneema e fibre di lino sviluppato da Armare Ropez: si chiama ecobraid e sarà testata nei sea trials invernali.

ECORACER, LA NOSTRA INTERVISTA

Noi del Giornale della Vela vi avevamo già raccontato Ecoracer dal Salone Nautico di Genova , ecco un breve video che avevamo girato per mostrarvi la barca dalla voce di chi l’ha pensata.

