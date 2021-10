VIDEO Con Ganga Bruni le vele a Caprera si gonfiano anche senza vento

Siamo a Caprera, con il nostro inviato Luigi Gallerani, a seguire il Master Stage High Performance del Centro Velico Caprera, con i supercoach Ganga Bruni e Max Sirena. Un corso per diventare regatanti migliori. Ve lo stiamo raccontando in video (QUI la prima puntata).

A Caprera per diventare regatanti migliori con Ganga Bruni

SECONDA PUNTATA. Oggi siamo entrati nel vivo con le sessioni di allenamento. Siamo saliti in gommone con Ganga Bruni!

Incredibile allenamento questa mattina al Master Stage High Performance con Ganga Bruni, dove anche con condizioni di vento vicine alla bonaccia e lo specchio di mare di porto Palma piatto come un lago, gli allievi del corso sono riusciti a far filare i J/80 e persino a dare gennaker!

Per seguire gli allenamenti siamo saliti a bordo dei J/80 e poi anche sul gommone con Ganga Bruni. Gli equipaggi hanno seguito scrupolosamente i consigli di Ganga che ha seguito ciascuna barca e dando i consigli giusti per navigare con pochissimo vento.

Cosa abbiamo imparato oggi al Master Stage High Performance

Abbiamo imparato che: è fondamentale la tecnica della roll tack e roll gybe (che funziona solo se perfettamente eseguita, per cui va provata decine di volte), la virata e abbattuta con rollio, da combinarsi a un perfetto assetto della barca lievemente sbandata sopravento, un giusto grasso alle vele con boma al centro e un leggero svergolamento, e una corretta posizione dei carrelli di fiocco.

Il segreto per far correre la barca con una bava di vento è sfruttare il vento apparente. Per gonfiare il gennaker poi, è importante la posizione del fiocco e la immediata rollata dopo l’issata: pochi cm di scotta fiocco troppo cazzato generano turbolenza e non fanno gonfiare il gennaker.

Le foto del giorno a Caprera

Mini regate nel pomeriggio

A seguire, nel pomeriggio, mini-regate di allenamento con partenze e giri di boa, e la sera, il debriefing con i commenti di Ganga con proiezioni dei video da lui girati dal gommone. La vita alla base è molto intensa e tutto il tempo utile lo si passa in mare ma negli istanti liberi tra un imbarco e l’altro, siamo riusciti a raccogliere alcune mini interviste agli allievi del Master Stage, seguito anche dal Presidente del Centro Velico Caprera Paolo Bordogna!

Continua…

