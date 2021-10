Veleziana 2021: a meno di 3 giorni è già record di iscrizioni!

A meno di tre giorni ormai dal via la 14° edizione della Veleziana in programma il prossimo 17 ottobre nella Laguna di Venezia registra già il record di iscritti. Sono già ben 195 infatti le barche iscritte a questa storica regata organizzata dalla Compagnia della Vela che tra i suoi partner quest’anno vede anche il Giornale della Vela con il suo circuito TAG Heuer Vela Cup.

Ricordiamo che il percorso della Veleziana 2021 prevede la partenza sul tratto antistante le spiagge del Lido, l’ingresso dalla bocca di porto, per poi passare tra il Lido e l’isola di Sant’Andrea, fino all’arrivo, tra i più belli al mondo, perché predisposto nell’incantevole bacino di piazza San Marco.

Tanti i maxi già iscritti a partire da il Moro

Tra le imbarcazioni già iscritte figurano molti “Maxi”. Il primo da menzionare è sicuramente il Moro, la famosa freccia rossa veneziana che tanto fece sognare gli italiani nella storica partecipazione all’America’s Cup del 1991 issando sulla propria poppa i guidoni della Compagnia della Vela. Una storia lunga 30 anni la sua che continua a celebrare in eventi come la Veleziana. Ricordiamo che il Moro ha preso parte infatti anche alla scorsa edizione dell’evento guidato da PierFrancesco Dal Bon con Dudi Coletti (skipper/tailer), Davide Innocenti (tattico), Vittorio Landolfi (prodiere), Marco Schiavuta (drizzista), Daniele Bresciano (tailer), Carlo Castellano (grinder), Sergio Mauro (grinder). Il Moro si è classificato ottavo, un risultato di tutto rispetto per questo scafo “trentenne” che pesa il doppio degli altri e ha una tecnologia che nulla ha a che vedere con quelle moderne.

C’è anche Portopiccolo, vincitore della scorsa edizione

Altra presenza prestigiosa alla Veleziana 2021 è Portopiccolo – Prosecco Doc, uno dei migliori progetti maxi in circolazione firmato da Reichel/Pugh e considerato tra i più veloci maxi in condizioni di vento molto leggero. Non a caso ha vinto la scorsa edizione della Veleziana. Guidata dal team leader Claudio Demartis, questa barca è estremamente competitiva sia per le caratteristiche tecniche che per la caratura dell’equipaggio e della struttura organizzativa del progetto sportivo. La sua storia è ricca di prestazioni vincenti: varata in Nuova Zelanda nel 2002, ha conquistato la sua prima vittoria già nell’anno del debutto giungendo al primo posto nella Sydney-Hobart. Nel complesso Portopiccolo-Prosecco DOC ha conquistato 74 regate.

Il maxi Arca SGR chiude a Venezia una stagione favolosa

Non da meno è il maxi Arca SGR che arriva alla Veleziana 2021 dopo una stagione assolutamente perfetta con grandi titoli conquistati tra cui le line honours alla 151 Miglia, alla Rolex Giraglia e alla Palermo-Montecarlo. La barca nasce nel 2003 per conquistare la vittoria in tempo reale della Rolex Sydney Hobart, regata nella quale il regolamento fissa a 100 piedi la lunghezza massima. Originariamente lunga 98 piedi, Arca SGR fu varata come Skandia, lo sponsor, mentre il suo nome di battesimo è Wild Thing. All’esordio, nel 2003, vinse la Sydney-Hobart, ma nell’edizione successiva fu invece vittima di un’avaria, divenuta celebre, che per abilità marinaresca dell’equipaggio non ebbe conseguenze drammatiche: mentre era in testa alla flotta perse la chiglia basculante e scuffiò. Molti la ricordano con il nome di Skandia quando nel 2005 vinse la Barcolana segnando anche il nuovo record condotta dallo skipper Furio Benussi assieme a un gruppo di campioni triestini, più o meno il medesimo team che anche oggi la porta in regata. Ne fanno attualmente parte, tra gli altri, il fratello di Furio, Gabriele Benussi, anche lui timoniere, Lorenzo Bressani alla tattica, Stefano Spangaro, comandante e Andrea Caracci nel ruolo di navigatore.

A regatare insieme a questi scafi da corsa celebri e tecnologici ci sono alla Veleziana 2021 tante altre barche normali condotte da famiglie ed equipaggi di amici. È anche questo il bello della Veleziana, uno spirito fatto di passione per il mare e la navigazione a vela aperto a tutti, appassionati e professionisti. Vi aspettiamo!

