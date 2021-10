Alluminio e qualità: ecco i segreti dell’Allures 45.9

Il cantiere francese Allures è famoso per costruire scafi in alluminio performanti e dalla qualità costruttiva impeccabile. Le barche Allures sono costruite con una grande attenzione al dettaglio durante il processo produttivo, a partire dalla scelta del materiale, l’alluminio, il migliore possibile per rapporto peso/resistenza. Come di vede benissimo sull’Allures 45.9.

Le qualità dell’alluminio

Allures ha scelto di puntare fortissimo sull’alluminio, tant’è che lo utilizza per la costruzione degli scafi di tutti i suoi yacht. Ma quali sono le qualità di questo materiale oggi così tanto “in voga”? Avendo un peso specifico decisamente basso, l’alluminio permette di raggiungere velocità più elevate e di consumare meno, se confrontato con una barca uguale di un altro materiale. La sua resistenza agli urti e alla corrosione è invidiabile, il che lo rende un materiale perfetto per chi vuole fare lunghe crociere. In caso di danno, in ogni caso, è più semplice riparare l’alluminio rispetto ad altri materiali come la vetroresina. Il principale svantaggio, se confrontiamo l’alluminio con altri materiali, è solo uno: il prezzo.

L’Allures 45.9

Uno dei modelli più belli prodotti da Allures è l’Allures 45.9, un bluewater cruiser che offre comfort, prestazioni e manovrabilità anche in equipaggio ridotto. Questo yacht dalle linee pure e sportive è pensato per resistere alla perfezione anche durante le lunghe navigazioni, accompagnandovi ovunque voi vogliate. Il ponte in composito garantisce ergonomia, leggerezza e ottime proprietà isolanti alla barca, permettendovi di navigare sempre in condizioni perfette.

