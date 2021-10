Questa barca non passerà mai di moda. È lo Swan 54

Lo Swan 54 è la barca funzionale ed elegante che ti accompagna per tutta la vita. Innamorarsi di Nautor’s Swan, uno dei cantieri più famosi del mondo, non è difficile. Queste barche sono eleganti, confortevoli e veloci: perfette per godersi il mare, anche durante le lunghe navigazioni.

Un bluewater senza tempo

Una barca che ti fa scoprire il piacere della navigazione a vela, lo Swan 54 è stato progettato per essere semplice da manovrare anche in equipaggio ridotto. Gli spazi di questo bluewater sono sfruttati al meglio, come spiega l’architetto che l’ha disegnata, il leggendario German Frers. “È aggraziata, elegante e di bell’aspetto, le murate e gli slanci sono ben proporzionati e gli conferiscono un fascino senza tempo. Forma e funzione sono in completa armonia. Navigare con lo Swan 54 è una gioia”.

Artigianalità Made in Finland

Sottocoperta gli arredi e gli interni stupiscono per raffinatezza e funzionalità. Progettato per ospitare sei ospiti, volendo anche accompagnandoli per lunghe navigazioni, lo Swan 54 viene proposto con un layout a tre cabine, una grande cabina armatoriale a prua e due cabine doppie, una a poppa e una centrale. Nel salone, oltre al grande divano a C, troviamo la cucina completa di tutto con un grande bancone, il tavolo da pranzo e quello da carteggio. Il rovere naturale è il legno scelto per far risplendere, quando illuminati dalla luce naturale, gli interni di questo yacht.

