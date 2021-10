Nuovo RM 1380: la crociera secondo Marc Lombard

L’ultima novità del cantiere Fora Marine, brand del gruppo Grand Large Yachting, risaliva al 2019, l’RM 11.80, che avevamo definito come una “barca fuori dal coro”, perché voleva portare su un mezzo da crociera molti concetti inaugurati dagli open oceanici da regata. E adesso RM prosegue con il suo nuovo corso, con un’altra barca a firma di Marc Lombard, il nuovo RM 1380, una barca che mischierà concetti cari al mondo dei blue water con altri tipici delle barche sportive.

Il 1380 sarà costruito con l’ormai celebre tecnica di RM che potremmo definire in “legno composito”, ovvero un sandwich di compensato marino e resina epossidica, una tecnologia che garantisce un peso finale molto interessante, in questo caso entro le 10 tonnellate, per far si che la barca sia “svelta” nella navigazione a vela anche con poco vento.

Il nuovo RM 1380 sarà presentato in versione a 2 o 3 cabine, con chiglia singola, lifting, o con la celebre bi-chiglia, più un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione che consentono di trasformare la barca in un vero e proprio cruiser oceanico, come per esempio il rollbarr per i pannelli solari e le gruette per il tender o la dog-house.

L’RM 1380 SECONDO MARC LOMBARD

“Abbiamo pensato un piano di coperta ultra-funzionale, dove tutto è stato accuratamente pensato per facilitare le manovre” ha spiegato Marc Lombard, “consentendo tuttavia un po ‘di “trimming di fino” per aumentare le prestazioni. In poche parole, l’RM1380 è la quintessenza della gamma RM, e fornirà ai “velisti” lo yacht che meritano” racconta Lombard. E infatti sull’RM 1380 si continuano a vedere manovre ormai quasi “fuori moda” sulle barche da crociera, come il carrello della randa.

Una barca da crociera evoluta potremmo definirla, dove la necessità di vivere in spazi comodi, luminosi grazie agli ampi punti luce sulla tuga (firma stilistica del cantiere), non penalizza un’altra necessità importante, quella di navigare bene, divertendosi, a vela.

DATI TECNICI RM 1380

Lunghezza fuori tutto 14,40 mt

Lunghezza scafo 13,30 mt

Larghezza 4,53 mt

Pescaggio 1,45-3,35 mt

Dislocamento 9.800 kg

Acqua 170 lt

Carburante 150 lt

www.yachtsynergy.it

