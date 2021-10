Per chi è alla ricerca di barche usate questo week-end arriva una novità molto interessante. Abayachting presenta la terza edizione del Salone dell’Usato in Diretta Streaming.

Barche usate: il 3° Salone dell’usato Abayachting in diretta Streaming

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 potrete salire a bordo delle barche usate a cui siete interessati, direttamente da casa vostra. Non sarà un video pre-registrato o un tour virtuale “passivo”. Un esperto di Abayachting vi porterà “in diretta” a bordo della barca e potrete rivolgergli domande e/o dubbi durante la visita. In parole semplici: non sarete voi a muovervi per andare a bordo delle barche, bensì saranno le barche a venire da voi! Quindi: scegliete la barca, vi collegate in diretta, e potrete vedere le cose che più vi interessano, avendo anche la possibilità di scrivere in diretta le domande che vorrete fare. Niente male, no?

Come funziona il salone delle barche usate in diretta streaming di Abayachting

Un professionista del team di Abayachting vi porterà a bordo, mentre siete comodamente seduti a casa vostra. Le barche sono distribuite su tutto il territorio nazionale, dalla Liguria al Friuli, ma a voi poco importa, tanto sarete a casa vostra e non avrete necessità di muovervi!

Come partecipare al salone dell’usato Abayachting

Guarda il programma (lo trovi QUI) e scegli una o più delle numerose barche esposte! Nel giorno e all’ora in cui verrà presentata la barca che ti interessa, clicca sul link di accesso e il gioco è fatto!

Link di accesso per le barche a vela: https://zoom.us/j/91779658308

Link di accesso per le barche a motore: https://zoom.us/j/98802989198

In alternativa, potete vedere le dirette sulla pagina FB di Abayachting, cliccando QUI

Come seguire la visita online delle barche usate

Per salire a bordo della barca basta un telefono, un tablet o un computer e, ovviamente, una connessione stabile a internet. È preferibile indossare degli auricolari per sentire meglio durante la visita.

La visita sarà in diretta con chi ha in cura l’imbarcazione, che vi fornirà le informazioni relative alla barca. Potrete rivolgere, scrivendo, le domande all’esperto che vi risponderà alla fine della visita.

Quanto dura la video-visita?

A seconda delle domande ricevute ciascuna video-visita ha una durata indicativa di circa 45 minuti. La partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita.

Clicca QUI per vedere il programma completo ed accedere all’unico salone digitale delle barche usate in diretta.

Le giornate dell’evento saranno sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021.

