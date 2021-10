Siamo a Caprera, pronti a imparare dai campioni Ganga Bruni e Max Sirena

Il nostro collaboratore Luigi Gallerani è a Caprera, per seguire da inviato il master stage del Centro Velico Caprera con Ganga Bruni e Max Sirena. Si sta per entrare nel vivo dopo i primi due giorni di allenamenti “preparatori”: nei prossimi giorni Luigi ci racconterà la sua esperienza con video, foto e consigli utili per diventare dei bravi velisti.

E’ arrivato Ganga Bruni!

11 ottobre. Ganga Bruni, di rientro dal Sail GP a Cadice, è arrivato nel pomeriggio al Centro Velico Caprera ed è subito salito sul gommone con gli istruttori del corso ad osservare gli allenamenti e a dare i primi consigli agli equipaggi che nei due giorni di allenamenti precedenti (9-10 ottobre) sono stati ottimizzati per peso e ruoli e si sono allenati con esercizi focalizzati sulle partenze.

Non manca l’entusiasmo al master stage high performance di Ganga Bruni e Max Sirena al Centro Velico Caprera. Siamo arrivati insieme agli allievi e subito siamo andati in mare per un pre allenamento “antiruggine”, in cui cinque J80 hanno rinfrescato le manovre con esercizi di regata, virate, strambate in velocità, linea di fila e partenze a coniglio (una barca mure a sinistra di bolina, e le altre devono partire facendo il pelo alla poppa della barca coniglio).

Che dite, sono pronti per la master class? Oggi gli equipaggi hanno effettuato una serie di esercizi propedeutici a perfezionare il controllo della barca in tutte le manovre di regata, per cui virate di bolina e in poppa sempre con rollata, issate e ammainate di gennaker e mini regate con partenze. Molta attenzione è focalizzata sulla sequenza delle manovre e la regolazione delle vele, al fine di avere sempre un unico obiettivo: velocità e angolo ovvero VMG per battere gli avversari.

Da questo corso stiamo imparando quanto sia complesso diventare agonisti e perché ogni singola manovra debba essere ripetuta e perfezionata decine di volte in tutte le condizioni di vento. Durante gli allenamenti saranno selezionati gli equipaggi che parteciperanno agli europei di RS21, e dopo le prime ore di master stage, grazie ai consigli di Ganga Bruni e degli istruttori, già sono evidenti i progressi nelle manovre che diventano fluide e più veloci.

Continua…

