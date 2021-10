Mi compro la barca, 5 barche a vela nuove da 12 a 15 metri

Gli appassionati che stanno valutando un acquisto tra le barche a vela nuove sanno che queste sono le settimane “calde” per maturare la scelta. I cantieri hanno presentato le loro “carte” ai saloni di Cannes e Genova, tra modelli nuovi e quelli lanciati nelle ultime stagioni, e magari sul vostro tavolo ci sono diverse proposte tra le quali siete indecisi. Se state cercando una barca da crociera sportiva, con cui andare in vacanza e fare anche le regate, compresa tra i 12 e i 15 metri, date un’occhiata a queste cinque proposte perché andremo a passare in rassegna 5 best seller in questo segmento di mercato.

Abbiamo scelto 5 modelli di barche a vela nuove in rappresentanza dei cantieri Grand Soleil, Ice Yachts, Italia Yachts, X-Yachts ed Elan, ovvero il Grand Soleil 44, l’ Ice 52 RS, l’Italia Yachts 14.98, l’ X4⁰, l’Elan E5. Sono tutte barche che, pescando magari dagli optionals che offrono i cantieri, possono realmente rappresentare un buon compromesso tra il mondo della crociera e quello delle regate, senza scontentare nessuno. Buona navigazione!

5 BARCHE A VELA NUOVE DA 12 A 15 METRI

Elan E5 – Elan Yachts | Lungh. 11.96 m, largh. 3.37 mt

La PRIMA barca in rassegna è l’ Elan E5. È la massima espressione della filosofia che sta dietro alla sigla E Series, una barca che il perfetto compromesso tra crociera e alte prestazioni a vela. Nell’Elan E5 gli interni da crociera e l’ergonomia esterna si sposano con attrezzature sofisticate come il bompresso retrattile in fibra di carbonio, genoa avvolgibile con rullafiocco incassato sottocoperta, albero passante e paterazzo sdoppiato regolabile. Il progetto è di uno dei più famosi designer, Rob Humpreys che in questa barca ha trasferito i concetti delle sue barche oceaniche, vincitrici di regate prestigiose attorno al mondo.

Prezzo a partire da 216.900 euro+IVA

X4⁰ – X-Yachts | Lungh. 12.09 m, largh. 3.81 mt

X-Yachts ha celebrato i suoi 40 anni di storia nel 2019 e l’azienda danese, nata nel 1979, ha deciso che questo speciale compleanno doveva coincidere con una barca: l’X4⁰.

Esteticamente il look richiama tutti i canoni della linea “Pure X”, ovvero la gamma che rappresenta la via di mezzo tra gli Xp dedicati alle performance e gli Xc dedicati alla crociera. L’X4⁰ è la barca che ha completato verso il basso questa linea. Viene riproposto il disegno della tuga dei modelli più grandi, insieme alle linee tirate a prua e più morbide a poppa, dove è presente un ginocchio morbido e non un vero scalino.

Prezzo a partire da 295.500 euro +IVA

Grand Soleil 44 – Cantiere Del Pardo | Lungh. 14.35 m, largh. 4.30 mt

La seconda barca della nostra selezione porta la firma di Matteo Polli per le linee d’acqua e Nauta Design per gli interni. Il Grand Soleil 44 è stato pensato per le regate a rating, quelle ORC in particolare, e la firma stilistica di Polli si nota in tanti elementi: già all’ormeggio si vede come la barca quando è piatta ha una superficie bagnata abbastanza ridotta con prua e poppa, soprattutto il ginocchio, alte sull’acqua e volumi che andranno in immersione man mano che la barca inizierà a sbandare con l’aumento del vento.

Prezzo a partire da 329.000 euro+IVA

Italia Yachts 14.98 – Italia Yachts | Lungh. 15.35 m, largh. 4.35 mt

La terza barca a vela della nostra selezione è stata disegnata dal Cossutti Yacht Design, i maghi delle carene veloci. L’Italia Yachts 14.98 ha degli elementi che prendono spunto dalla produzione “blue water” di Italia Yachts, ma la sua anima più intima arriva invece dal mondo del 998 e dell’11.98, ovvero la parte “corsaiola” delle barche fin qui prodotte. Una barca quindi che vuole operare una sintesi tra quanto di buono è riuscita a fare Italia Yachts fino ad oggi, portando con se le due anime del brand.

Prezzo a partire da 450.000+IVA

Ice 52 RS – Ice Yachts | Lungh. 15.80 m, largh. 4.65 mt

La quinta barca in rassegna è certamente quella con la filosofia più custom date le molte personalizzazioni che offre il cantiere. L’ Ice 52 RS, ha guscio e coperta laminati in infusione one step da stampo femmina in full carbon e infusione in resina epossidica. Le strutture in carbonio sono laminate in opera anch’esse in infusione sempre in resina epossidica unendosi con scafo e coperta. In questo modo la barca risulta più leggera (armata pesa circa 12,6 tonnellate), rimanendo comunque sempre solida e in grado di sopportare carichi forti per lunghe navigazioni. L’Ice 52 RS nasce con una doppia anima: andare forte in regata e stare comodi a bordo in qualsiasi tipo di navigazione, anche più rilassata, ed è una delle barche di maggior successo del cantiere italiano.

Prezzo a partire da 750.000 euro+IVA

