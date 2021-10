L’IceCat 72 è il catamarano hi-tech firmato da un archistar

Con il Seventytwo, ICE Yachts compie un ulteriore, e decisivo, passo nel mondo dei multiscafi, affidando il progetto a Lucio Micheletti, architetto dello studio Micheletti+Partners. Questa barca ricorda molto le linee e il design moderno a cui siamo abituati ormai da qualche anno nel mondo dell’automotive, a cui chiaramente si ispira.

SCOPRI QUESTO SUPER CATAMARANO ALLA MILANO YACHTING WEEK

Un bimini particolare, simbolo del design minimal

La coperta dell’IceCat Seventytwo è pulita, sia esteticamente che dal punto di vista funzionale. La ricerca, e lo studio, condotti per realizzare questa barca hanno permesso di ridurre all’essenziale gli elementi presenti nel pozzetto, che si trova sullo stesso piano della dinette. L’aspetto minimal che a colpo d’occhio regala questo catamarano è dato anche dal particolare bimini, sportivo ed elegante, che suggerisce la continuità tra gli spazi esterni e quelli interni. Per realizzare questa barca viene utilizzata, come per tutti i catamarani Ice Yachts, la tecnica dell’infusione in multistep. Questa tecnica che garantisce di ottenere un dislocamento finale adeguato alle caratteristiche che si vogliono dare al catamarano.

Interni luminosi ed eleganti

Lo scafo di dritto ospita la lussuosa cabina armatoriale a poppa, con cabina-armadio e bagno con doccia, mentre a prua c’è la spaziosa cabina ospiti con letto a castello e bagno con doccia. Le due cabine hanno ingressi separati, per garantire la giusta privacy a chi la desidera. Non mancano però spazi comuni dove condividere momenti in compagnia, come l’ampia dinette separata dal pozzetto solo da un vetro, che rende molto luminoso il quadrato. Anche le ampie finestrature che troviamo sulle murate giocano sul rapporto interno-esterno, uno dei punti chiave del design di questo catamarano.

Contatta il cantiere con una mail

Clicca qui se vuoi saperne di più su questo splendido catamarano. Puoi inviare una mail riempiendo il form che trovi nello stand di Ice Yachts alla Milano Yachting Week.