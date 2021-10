Veleziana 2021: tanta vela e spettacolo tra i canali di Venezia

Immaginate di regatare con la vostra barca a vela tra i canali di Venezia e tagliare il traguardo di fronte alla splendida Piazza San Marco. Non è un sogno, si può fare davvero! Basta partecipare alla 14° edizione della Veleziana che è in programma il prossimo 17 ottobre 2021. Manca solo una settimana a questa classica regata organizzata dalla Compagnia della Vela, ma le iscrizioni sono ancora aperte. Approfittatene! ISCRIVITI SUBITO ALLA VELEZIANA Tra i partner della Veleziana quest’anno c’è anche il Giornale della Vela con il suo circuito TAG Heuer Vela Cup. In occasione della 5° e ultima tappa del 2021 la flotta della Vela Cup invaderà la città lagunare con la sua flotta di famiglie e amici, i bellissimi gadget per tutti i partecipanti e i premi ai migliori classificati. Tra questi l’orologio TAG Heuer Aquaracer, il Gps satellitare Garmin InReach, confezioni di smalti e vernici nautiche Veneziani e il tender pneumatico VB200T di Yellow-V. Anche se aperta a tutti la Veleziana è una regata comunque impegnativa dal punto di vista tattico perché si svolge in ambienti e condizioni molto diversi: mare, laguna, canali con insidie tipo correnti, strettoie e salti di vento. Il percorso della competizione lagunare prevede la partenza posta sul tratto antistante le spiagge del Lido, l’ingresso dalla bocca di porto, per poi passare tra il Lido e l’isola di Sant’Andrea, fino all’arrivo nell’incantevole bacino di San Marco. Tra le imbarcazioni già iscritte alla Veleziana 2021 ci sono già molti “Maxi”, dato che due giorni prima si concluderà a Venezia la regata “Two Cities One Sea”, riservata a questa classe e che parte da Trieste. Presenti anche diverse barche della classe Sb20. Insomma ci sarà da divertirsi e siamo sicuri che in questo 2021 la Veleziana riuscirà a coinvolgere tante imbarcazioni. Vi aspettiamo! ISCRIVITI SUBITO ALLA VELEZIANA