AST è il sistema di Harken che regola le vele al posto tuo

Probabilmente pochi sanno che oltre al pilota automatico, fedele compagno di navigazione soprattutto sulle lunghe rotte, esiste anche il “tailer automatico”. L’hanno sviluppato Harken e Jeanneau in oltre tre anni di studio, prove e test, si chiama AST ed è sul mercato dal 2016 e può fare la differenza, ad esempio, per chi naviga in equipaggio ridotto.

SCOPRI LE INNOVAZIONI DI HARKEN ALLA MILANO YACHTING WEEK

Un aiuto per rendere più rilassante la navigazione

AST è l’acronimo di Assisted Sail Trim, in poche parole è un sistema che permette di regolare in automatico l’assetto delle vele. Lo fa in base al variare della direzione della barca o del vento, oppure in relazione allo sbandamento dell’imbarcazione. Ok, i puristi penseranno che un sistema simile faccia perdere tutto il gusto e il divertimento della navigazione a vela, ma in realtà un sistema del genere ha molti vantaggi. Ad esempio montare l’AST può aiutare velisti e persone con mobilità ridotta a condurre la barca, è un ausilio quando si naviga con equipaggi limitati, ed avvicina le famiglie e i neo appassionati alla vela.

Come funziona il sistema in tre moduli

Questa innovazione progettata da Harken e Jeanneau prevede tre diversi moduli, installabili anche separatamente e direttamente dal cantiere, per governare automaticamente le vele. I tre winch elettrici della barca sono in grado di lascare e cazzare automaticamente, leggendo il vento apparente e/o la direzione della prua per regolarsi nel modo migliore. I moduli Tracking, Trim e Sail Management lavorano in simultanea per diminuire al minimo lo sbandamento. Tutte le regolazioni sono sempre sott’occhio grazie al display del sistema AST, e si può ovviamente intervenire manualmente sulle regolazioni in qualsiasi momento.

Contatta direttamente Harken per scoprire tutti i segreti dell’AST

Visitando lo stand di Harken alla Milano Yachting Week puoi scoprire i dettagli di AST e di tutte le altre attrezzature che producono e distribuiscono. Se vuoi li contatti in un attimo riempiendo il form mail che trovi qui.