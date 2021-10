Questa barca è la regina del Nord: l’Hallberg-Rassy 50 è unica

L’Hallberg-Rassy 50 è una barca che mantiene l’impostazione “classica” del cantiere svedese, con le caratteristiche tipiche delle barche prodotte nel Nord, ma risulta innovativa per le sue dimensioni. Un esempio lampante è la linea di galleggiamento di questa barca, che risulta più lunga di quella della sorella maggiore Hallberg-Rassy 55.

Cosa rende una barca Hallberg-Rassy unica

I segni distintivi del cantiere svedese Hallberg-Rassy si vedono tutti in questa barca, che non rinuncia alla doppia ruota, ormai sdoganata da molti cantieri anche su barche di dimensioni ridotte. Come è tipico degli yacht HR, però, la doppia ruota non si trova in posizione arretrata, ma anzi si trova in un pozzetto ben riparato che lascia un ampio passaggio a poppa. Il pozzetto, e questo è un elemento che si ritrova nelle barche nordiche, è dotato di parabrezza e può essere equipaggiato con soft o hard top per una protezione massima e una sensazione di sicurezza impareggiabile.

Un cruiser che si adatta anche a lunghe navigazioni

Chi sceglie l’Hallberg-Rassy 50 trova una barca che dà il meglio di sé nei brevi tragitti, offrendo comfort agli ospiti e sicurezza al timoniere in navigazione. Il piano velico è moderno e studiato per facilitare le manovre, con tante dotazioni standard che permettono di divertirsi quando si naviga. Gli interni sono disponibili con una grande cabina armatoriale a poppa, con letto matrimoniale o doppio singolo, e due cabine ospiti a prua. Cambia anche il layout del quadrato, con la cucina che trova posto tutta su un lato oppure a L, e una spaziosa dinette. La qualità e l’affidabilità del cantiere, insieme ai capienti serbatoi e al comfort degli interni, rendono l’Hallberg-Rassy 50 adatto anche ad affrontare lunghe navigazioni.

