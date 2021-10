Si chiamano Regatta le bibite nate per i veri marinai

Ci sono tante bevande che hanno fatto la loro fortuna raccontando che le sorseggiavano i marinai. Il rum ha fatto la sua fortuna dicendo che era la bevanda preferita dei pirati. Il cocktail Martini lo bevono quelli dei superyacht, la pinacolada la sorseggiano i velisti che stazionano ai Caraibi. Ma le bibite, per ora, non erano mai state associate al mare e alla vela.

Regatta, le nuove bibite in lattina

Ci ha pensato un nuovo marchio statunitense a colmare questo vuoto. La nuova linea di bibite si chiama addirittura “Regatta” e il sottotitolo è “Premium Craft mixer”.

Arrivano le birre e i drink del vero velista

Per chi vuole stupire gli amici, a casa o in barca, sfoderando lattine da vero velista è una chicca irrinunciabile. Come lo può essere la Tequila “Casamigos” di George Clooney che lo ha reso ancora più ricco o i vini californiani di Napa Valley del regista del Padrino, Francis Ford Coppola, dal marchio “Francis Ford Coppola Winery” che gli hanno permesso di smettere di dirigere film e dedicarsi al suo vigneto.

Ovviamente, sono prodotti biologici con ingredienti naturali, senza OGM, che utilizzano solo zucchero di canna e materiali riciclabili.

Quattro drink dal nome Regatta

Ecco quali bibite propone “Regatta”, che sta avendo un grande successo tra gli appassionati statunitensi e che si possono acquistare on line:

Ginger Beer Regatta, un grande classico caraibico nato nelle isole Bermuda. E’ una birra allo zenzero con ingredienti naturali, con 120 calorie a lattina, senza sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, dolcificata con zucchero di canna. Perfetta come base per cocktail esotici. La trovi on line in cartoni da 12/24/48 lattine da 33 cl con prezzi a partire da 14,99 dollari.

Ginger Beer Light Regatta è la versione light della Ginger Beer Light Regatta, con la metà delle calorie (50 calorie), zuccheri e carboidrati. Utilizza la pianta dell’agave come dolcificante, che sorge rigogliosa ai Caraibi..

Dry Citrus Tonic Regatta è una preziosa acqua tonica, perfetta da sola o per base di cocktail. Contiene chinino e agrumi che le danno un sapore secco ma rotondo. Una lattina da 33 cl ha 80 calorie. On line in cartoni da 12/24/48 lattine da 33 cl con prezzi a partire da 14,99 dollari.

Club Soda Pacific Sea salt Regatta è una soda a cui viene aggiunto sale marino per dargli un gusto più deciso. Senza calorie è la base per tutti i cocktail a base acqua superfrizzante. On line in cartoni da 12/24/48 lattine da 33 cl con prezzi a partire da 14,99 dollari.

