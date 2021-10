Mini Transat: Melwinn Fink e la morte dell’Esprit Mini

La potremmo definire la Mini Transat della discordia. Ovvero quella in cui un giovane tedesco di appena 19 anni, Melwinn Fink, in regata tra i Serie, ha dato uno schiaffo in faccia al famoso “Esprit Mini”. Non ha ascoltato la paternale raccomandazione della Direzione di Regata, nonché della decisione della flotta di riparare in porto, avvenuta a quanto pare in una concitata “assemblea” via VHF.

Sta di fatto che nessuno aveva sospeso ufficialmente la corsa e Fink, a ragione o a torto, ha deciso di provare a sfruttare l’occasione e ci sta riuscendo. La prima tappa, con arrivo a Santa Cruz alle Canarie, è sua, e adesso tutta l’attenzione si sposta sul cronometro. Quanto margine serve a Fink per potere resistere alla reazione certamente rabbiosa che la flotta gli riserverà per la seconda tappa?

MINI TRANSAT LEG 2: TUTTI CONTRO FINK?

L’unica chance che ha il gruppo di spodestare Fink, il cui vantaggio sulla maggior parte dei suoi rivali potrebbe essere addirittura superiore alle 40 ore, è quello di imporre alla leg 2 un ritmo indemoniato e mettere il tedesco alla corde costringendolo a rischiare. Fattibile?

In una chiacchierata di confronto che abbiamo avuto con Ambrogio Beccaria, vincitore della Transat 2019, il velista milanese ci ha raccontato: “nel 2019 avevo vinto la seconda tappa con circa 22 ore di margine sul secondo, ma perché c’era stato anche il meteo a favorirmi e rallentare gli altri, era un vantaggio eccezionale. Fink potrebbe avere anche il doppio di quel vantaggio e già nella prima tappa, è un margine molto importante” ci ha confessato Ambrogio, e vale la pena di credergli. La Mini Transat è quindi chiusa già alle Canarie? Mai dire mai. In uno sport dove elementi chiave sono la metereologia e la meccanica può davvero succedere di tutto, anche se questo Fink sembra proprio avere una “pelle dura”.

GLI ITALIANI ALLA MINI TRANSAT

Sono stati giorni difficili per gli italiani e in particolare per Alberto Riva, che da leader prima dello stop in Portogallo si è trovato dopo la ripartenza a inseguire perdendo molte posizioni. Certamente da un punto di vista mentale il momento è stato difficile, ma Edilizia Acrobatica nelle ultime 24 ore è tornata sul piede di guerra, e la 14ma posizione di Riva fa sperare che ci sia ancora margine nelle ultime 300 miglia verso Santa Cruz per recuperare in classifica. Ottima la prova, quasi a sorpresa, di Luca Del Zozzo, che questa mattina si trovava in 13ma posizione, oiù attardati gli altri italiani. Matteo Sericano è in 14ma posizione tra i Prototipi, Giovanni Mengucci 19mo tra i Serie, Giammarco Sardi 24mo, Massimo Vatteroni 34mo, Francesco Renella 62mo.

Nel frattempo i primi quattro prototipi sono già arrivati in quest’ordine: vittoria di tappa per Tanguy Bouroullec, secondo il francese Fabio Muzzolini, terzo Pierre Le Roy, quarta la giovane e forte russa Irina Gracheva. Ma il famoso Esprit Mini, è ancora vivo?

Mauro Giuffrè

