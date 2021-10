Performance al servizio degli armatori meno esperti: è il Grand Soleil 44

Tra tutti gli yacht della gamma Performance del cantiere Grand Soleil, il GS 44 è forse quello che meglio si adatta alle esigenze degli armatori moderni. Progetto curato dal designer Matteo Polli, questa barca ha fatto il suo esordio nel 2020 ed è sicuramente una delle più belle barche prodotte negli ultimi anni.

SALI A BORDO DEL GS44 NELLO STAND DI GRAND SOLEIL ALLA MILANO YACHTING WEEK

Pensata per essere performante e semplice da manovrare

Le performanti linee d’acqua del Grand Soleil 44 sono il frutto di un’attenta progettazione che ha visto realizzare diversi test, analisi CFD e VPP con l’obiettivo di creare una barca performante ma adatta anche agli armatori meno esperti. Questo yacht è di sicuro una barca molto sportiva, ma grazie agli accorgimenti previsti in fase di progettazione, come la scelta di montare sei o quattro winch, è davvero facile da condurre in crociera. Per chi non vuole solo una barca comoda, per passare momenti di relax con amici e famiglia, ma anche uno yacht dall’animo race capace di essere un fido alleato in regata, il Grand Soleil 44 è la scelta giusta.

Spazi da Hotel a 5 stelle sottocoperta

La spaziosa dinette composta dal comodo divano a U e da un tavolo è il primo ambiente dove si viene accolti una volta scesi sottocoperta. La sensazione è di trovarsi su una barca molto spaziosa, luminosa ed equilibrata. Ognuna delle tre cabine ha il giusto spazio per gli ospiti, così come i due bagni che si trovano a bordo, anche se ovviamente la cabina armatoriale, una suite con letto matrimoniale e divanetto, è più confortevole delle altre due.

Contatta subito il cantiere per tutte le informazioni

Cliccando qui potrai contattare direttamente Grand Soleil inviando una mail riempiendo il form. Gli esperti del cantiere sono a tua disposizione per rispondere alle tue domande.