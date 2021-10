Il nuovo numero del Giornale della Vela di ottobre è in edicola e in digitale. Qui sotto trovate alcuni buoni motivi (solo alcuni, non tutti!) per acquistarlo (già che ci siete, perché non vi abbonate?) e potete anche sfogliarlo in anteprima!

SFOGLIA IL GIORNALE DELLA VELA DI OTTOBRE IN ANTEPRIMA

Cosa trovi sul Giornale della Vela di Ottobre

Chi sono i velisti più famosi del web, come seguirli e sognare con loro

Un numero denso di contenuti: a cominciare dalla cover story, dedicata alle “velastar” del web. Vi raccontiamo le storie dei 10 influencer della vela più seguiti, come seguirli e perché ne vale la pena.

Checco come non l’avete mai visto

A proposito di star, ne abbiamo intervistata una: Checco Bruni, timoniere di Luna Rossa all’ultima Coppa America. Non troverete la “solita” intervista dal taglio sportivo. Ma vi sveliamo il “Checco” dietro le quinte, quello che va in crociera sul suo vecchissimo X-402 appena può…

Mi faccio le vele nuove!

Siamo stati in veleria per farci raccontare come capire quando è il momento di cambiare le vele, cosa dovete sapere, quanto vi costa. Anche perché al giorno d’oggi avete davanti un ventaglio di possibilità molto ampio e serve consapevolezza…

Il ritorno del Jacket, grande classico

Torna di moda un grande classico, il jacket. Da usare in barca e in città. Vi raccontiamo nel dettaglio i migliori capi che potete trovare sul mercato, per tutte le tasche.

Sono da crociera ma vinco in regata!

Come è possibile che una barca di serie come il Grand Soleil 44 Essentia, sia riuscito a conquistare il titolo mondiale d’altura? Ce lo siamo fatto raccontare da Gigi Servidati, presidente del Cantiere Pardo, che ha seguito la nascita della barca e tutto il suo processo di sviluppo assieme all’equipaggio.

Le barche del mese

Sotto la lente in questo numero ci sono due barche molto diverse tra loro ma con una filosofia comune, quella del bluewater. L’Ice 70 è la via italiana alla crociera comoda long-range, mentre l’Allures 45.9, con il suo scafo in alluminio, rappresenta la soluzione alla francese. Fateci sapere quale preferite!

Filtro non ti temo!

E’ ora dei lavori di bordo! Il nostro liveaboard Fabio Portesan ci spiega, in modo chiaro e semplice, come sostituire i filtri dell’olio sul vostro entrobordo senza dover essere dei super “intrippati” di motori & affini.

Giornale della Vela di ottobre: c’è di più, ma molto di più…

Sul numero del Giornale della Vela di ottobre troverete ovviamente molto di più. La cronaca di una crociera fuori stagione a Cap Corse, ricca di consigli utili, le ultime news dal mondo delle regate (che duello tra i J Class alla Maxi Yacht Rolex Cup!), degli accessori, delle barche (e di cantieri hi-tech come Persico Marine), storie di mare, consigli per il noleggio al caldo e molto, molto altro… Ci fermiamo qui per non rovinarvi la sorpresa!

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.

Il Giornale della Vela lo trovi in edicola, su iPad, iPhone e su tutti i tablet e gli smartphone Android.

Scarica la app gratis QUI

SFOGLIA IL GIORNALE DELLA VELA DI OTTOBRE IN ANTEPRIMA

ABBONATI E RIVIVI LA STORIA DELLA VELA!



Se ti abboni ti facciamo un regalo prezioso! Tutti gli abbonati al Giornale della Vela ricevono tre newsletter alla settimana con articoli esclusivi in formato PDF che contengono il meglio delle storie di mare, barche, uomini pubblicate dalla nostra rivista negli ultimi 45 anni. Oltre alle newsletter redazionali del lunedì e del giovedì, avrete ogni giorno, sulla vostra casella di posta, le grandi storie della vela recente. Dal caso Fogar al Moro di Venezia, dalle tragedie della vela all’Azzurra-mania. Ogni martedì, mercoledì e venerdì.