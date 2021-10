Una barca perfetta per la famiglia e per chi ama navigare con il giusto comfort a bordo. L’Elan Impression 45.1 è un blue water dal design molto moderno pensato per la navigazione nel Mediterraneo. Questa barca è diffusissima nell’Adriatico, soprattutto tra le società di charter, che la scelgono soprattutto per le sue dimensioni generose.

La barca per gli under 40

Un pozzetto molto ampio e riparato, che consente di vivere la navigazione anche in condizioni meteo non ottimali, è il biglietto da visita di questa barca. Doppia timoniera, come va molto di moda oggi nelle barche moderne, e baglio massimo molto arretrato, quasi a poppa, che consente di aver un garage di poppa davvero capiente. L’Elan Impression 45.1 è una barca intelligente, che è stata studiata per essere semplice da manovrare anche in equipaggio ridottissimo, efficiente e comoda. Il marchio sportivo sloveno, famoso anche per produrre sci e snowboard, punta ad imprimere ai propri yacht una linea moderna e minimalista, che sicuramente può attirare l’attenzione dei millennials.

Ci si diverte sia in coperta che sottocoperta

Chi compra questa barca non deve preoccuparsi quando si trova in mezzo al mare con gli amici o la famiglia: il divertimento è assicurato. Il pozzetto si può equipaggiare con grill, lavello oppure con un frigorifero esterno e il tavolo, che si può trasformare in un doppio lettino prendisole, può ospitare comodamente fino a 8 persone. All’interno le cabine sono molto spaziose e luminose, la cucina è completa e le zone comuni sono molto spaziose.

