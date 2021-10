Equinoxe: il broker internazionale che offre barche uniche, come questa

Quando si sceglie una barca con cui navigare, che si tratti di acquisto di una barca nuova, usata o di un noleggio, è fondamentale affidarsi ai partner giusti. Esperienza pluriennale nel settore e una rete di contatti consolidati in quasi tutto il mondo sono i punti di forza di un colosso come Equinoxe Yachts International.

VISITA SUBITO LO STAND DI EQUINOXE YACHTS INTERNATIONAL ALLA MILANO YACHTING WEEK

35 anni di esperienza nella vendita e nel charter

Equinoxe ha un’esperienza internazionale di lunga data in entrambi i settori cruciali del mercato nautico. La vendita di barche, sia a vela che a motore, in qualità di broker, dealer o project manager quando si tratta di realizzare barche custom e l’attività di charter. Equinoxe ha la sua sede principale a Torino, ma è presente con diverse basi in Europa per riuscire a coprire al meglio il mercato europeo della compravendita e del noleggio di yachts di lusso. Che vogliate acquistare una nuova barca o noleggiarla per le vostre vacanze, con o senza equipaggio, in casa Equinoxe Yachts International troverete esperti capaci di consigliarvi al meglio.

Barche uniche al mondo in vendita qui

Le barche che vi possono essere proposte dai broker di Equinoxe Yachts International sono yacht e superyachst tra i migliori sul mercato mondiale. Ad esempio c’è Electa, uno sloop di 38 metri costruito originariamente nel 1990 per un armatore giapponese. Tre bellissime cabine per gli ospiti e altrettante per l’equipaggio, una cucina completa, bagni spaziosi e spazi comuni eleganti e raffinati: la barca perfetta per fare il giro del mondo. Un altro bellissimo esemplare è il 112 piedi Billy Budd II, che dal 1994 solca tutti gli oceani ed è pronto ad accogliere comodamente fino a 10 ospiti nei suoi spazi totalmente revisionati con il refit avvenuto nel 2017.

Contatta gli esperti broker di Equinoxe

Affidatevi ai broker di Equinoxe Yachts International cliccando qui e contattandoli direttamente dal loro stand virtuale alla Milano Yachting Week.