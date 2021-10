Mi compro la barca, 5 barche a vela nuove da 8 a 10 metri

La stagione dei Saloni, aspettando quello di Dusseldorf, è entrata ormai nel vivo e tanti appassionati di vela nei mesi tra autunno e inverno stanno magari programmando l’acquisto di una barca a vela nuova, magari dopo averla vista in una fiera. Se state cercando una barca da crociera o sportiva, compresa tra gli 8 e i 10 metri, una misura interessante per la fascia di prezzo, date un’occhiata a queste cinque proposte perché andremo a passare in rassegna 5 best seller in questo segmento di mercato.

Abbiamo scelto 5 modelli in rappresentanza di Saffier, Beneteau, Dehler, Dufour ed Esse, ovvero il Saffier Se 27, il Dehler 30 OD, l’ Esse 330, l’Oceanis 30.1, e il Dufour 36. Nei primi tre abbiamo barche a vela sportive a cavallo tra day sailing e performance. Le altre due invece sono delle proposte di barche a vela nuove da crociera in grande serie. Buona navigazione!

5 BARCHE A VELA NUOVE DA 8 A 10 METRI

Saffier Se 27 – Saffier | Lungh. 8.20 m, largh. 2.60 mt

La prima delle barche a vela della nostra rassegna arriva dall’Olanda ed è un piccolo daysailer, adatto anche alle brevi crociere costiere, che arriva dall’olandese Saffier Yachts e viene distribuito in Italia da Sette Mari Yacht. Una carena velocissima, che però si sposa bene con l’impostazione da easy sailing della barca che può essere condotta anche da soli o in due persone. La “chicca” è la motorizzazione, entrobordo, elettrica.

Prezzo a partire da 74.500 euro +IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Oceanis 30.1 – Beneteau | Lungh. 9.53 m, largh. 2.99 mt

La seconda barca della nostra selezione porta la firma di Finot/Conq per le linee d’acqua e Nauta Design per mantenere il family feeling con la gamma “.1”. La misura è quella sotto i 10 metri che non si vedeva in casa Beneteau da diverse stagioni. L’Oceanis 30.1 è una barca “facile” disponibile con doppia ruota o timone a barra e con diverse opzioni di stivaggio. Il disegno della tuga e gli spigoli dello scafo le consentono di avere al suo interno spazi incredibili per la sua lunghezza.

Prezzo a partire da 80.460 euro+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scopri i Beneteau alla Milano Yachting Week

Esse 330 – Schuchter Sportboats | Lungh. 9.9 m, largh. 2,50 mt

La terza barca a vela della nostra selezione è stata disegnata da Umberto Felci, il mago delle carene veloci. Il progetto si sviluppa partendo dal veloce ESSE 990 Race, le cui dimensioni importanti già in questa versione l’hanno da sempre resa un’imbarcazione godibile non solo in regata, ma anche per piacevoli navigazioni crocieristiche. Da qui la richiesta della Schuchter Sportboote di sviluppare un progetto che fosse un’evoluzione della versione regata, tenendo conto delle caratteristiche performanti e della sua agevolezza nelle manovre, ma che al contempo avesse maggiori volumi interni per brevi crociere.

Prezzo a partire da 134000+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scoprila le barche di Felci alla Milano Yachting Week

Dehler 30 OD – Hanse Group | Lungh. 10.30 m, largh. 3.25 mt

La quarta barca in rassegna è certamente la più sportiva delle cinque. Il Dehler 30 OD, strizzerà l’occhio agli amanti delle regate, soprattutto quelle d’altura. Dotato di un design moderno, ha i ballast in modo da potere navigare senza problemi in equipaggio ridotto, e al suo interno c’è anche spazio per organizzare delle mini crociere. Ideale per un pubblico sportivo e giovane, e non solo per velisti esperti.

Prezzo a partire da 121.990 euro+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scoprila alla Milano Yachting Week

DUFOUR 360 – DUFOUR YACHTS| Lungh. 10.73 m, largh. 3.54 mt

Il Dufour 360 è il perfetto esempio di come in una barca di soli dieci metri (9,99 di lunghezza scafo) siano racchiusi tutto il comfort di una barca a vela di dimensioni ben più grandi.

Il lavoro di Dufour e del famoso designer italiano Felci Yacht Design fa si che lo spazio sia sfruttato al massimo, ma con classe e gran gusto. Facile a dirsi in dimensioni così ridotte, molto difficile a farsi. Insomma, la barca ideale non solo per uscite giornaliere ma anche per fare una vera crociera con amici o famiglia.

Prezzo a partire da 104.745 euro + IVA

Scoprila alla Milano Yachting Week

