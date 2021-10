Piccole grandi barche: alla scoperta di RS Sailing, le derive per tutti

Tempo fa vi avevamo raccontato della novità in casa Negri Nautica, storico importatore del Laser, ovvero dell’ingresso del marchio RS Sailing nella “scuderia” di Pietro Negri. Il Salone Nautico di Genova è stata l’occasione per incontrarlo e per saperne di più, e toccare con mano, la gamma RS. Si tratta di un marchio che produce soprattuto derive e per tutte le esigenze, dalle scuole vela a barche adatte a derivisti esperti o agonisti. Nella gamma RS ci sono anche dei piccoli catamarani e soprattutto la new entry, l’RS 21, la barca a chiglia del cantiere che adesso ha un’ottima attività di classe anche in Italia. Abbiamo parlato di questo allo stand di Negri Nautica, e abbiamo scoperto anche che la gamma RS è facilmente provabile per chi fosse interessato a scoprire il mondo di queste derive. Nel video vi raccontiamo come e dove.

LA GAMMA RS SAILING RACCONTATA DA NEGRI NAUTICA

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!