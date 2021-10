La strumentazione giusta per la tua barca la trovi tutta qui

Il grande salto che hanno ormai fatto le nuove tecnologie implementate nell’elettronica di bordo è pazzesco. Per fortuna ci si può affidare ai professionisti per capire qual è la configurazione più adatta, e più utile, per la propria barca. Navico, leader internazionale nella fornitura di dispositivi elettronici per la nautica, ci spiega come orientarci tra i suoi marchi.

Cambia la visualizzazione dal tuo Apple Watch

B&G è il marchio di Navico che realizza prodotti su misura per gli amanti della vela, sia da crociera che da regata. Un prodotto unico presente nella configurazione proposta da Navico è il display Nemesis. Si tratta di uno smart display, uno schermo intelligente ricco di funzionalità innovative che facilitano la vita in crociera e in regata, con la possibilità di personalizzare lo strumento in base alle proprie volontà. Il touchscreen IPS SolarMax™ HD è pensato per avere la migliore visibilità da qualsiasi punto della barca, anche sotto al sole, e lo schermo si può montare in verticale o in orizzontale. Chi è a bordo può decidere i dati da visualizzare in tempo reale anche controllando direttamente il display dal proprio Apple Watch.

La mappa definitiva per il tuo chartplotter

C-MAP è invece il brand che da oltre 30 anni realizza mappe e carte per la nautica, molto apprezzate soprattutto dai pescatori. Compatibili con tutta la gamma di chartplotter e prodotti Navico (Simrad, B&G, Lowrance) sono le mappe più complete per navigare mari, oceani e laghi di tutto il mondo. L’ultima realizzazione è REVEAL, con l’esclusiva funzione Rilievo Ombreggiato che offre la rappresentazione in 3D del terreno e dei rilievi subacquei. Gli amanti della pesca e delle immersioni ameranno questa piccola grande funzione.

