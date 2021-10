BARCHE USATE Vendono cinque barche da crociera da 11 a 17 metri

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 11,35 a 17,15 metri! Le abbiamo cercate focalizzandoci sulla comodità in crocieta! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

CINQUE BARCHE USATE DA 11,35 A 17,15 METRI

Un gioiello per la tua crociera comoda

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un Hanse 370 (11,35 x 3,75). Una barca da crociera perfetta, il cui successo è testimoniato dal numero di scafi varati, 950 dal 2006 al 2011, anno nel quale il modello è uscito di produzione. Il progetto è dello studio Judel/Vrolijk. Hanse definiva questo modello come “cross over” perché, opportunamente armato, può anche dare qualche soddisfazione sui campi di regata, ma secondo noi il focus resta la crociera. Comoda, ovviamente.

Il modello in vendita si trova a La Spezia, in Liguria, ed è del 2006. Si tratta di una barca in perfette condizioni (mai fatto charter) e soprattutto accessoriata a più non posso. Il layout interno è quello a due cabine (una doppia a poppa a sinistra e una a prua) con vano tecnico a dritta (enorme), bagno con doccia separata e ulteriori due posti letto ricavabili in quadrato.

Dicevamo degli accessori: ecco (solo alcune) delle dotazioni: Dinette con tavolo trasformabile, Frigo apertura frontale + a pozzetto, randa steccata, fiocco autovirante, winch elettrici, riscaldatore, inverter, boiler, AIS, due gps cartografici e molto, molto altro…

Semplicemente Hallberg-Rassy. C’è da aggiungere altro?

Passiamo alla seconda delle barche usate in rassegna. Stiamo parlando di un evergreen della crociera sicura e di un capolavoro in termini di qualità costruttiva. Un Hallberg-Rassy 38 (11,57 x 3,48 m), barca ricercatissima tra gli appassionati e tra coloro che stanno cercando la barca della vita. Progetto di Olle Enderlein, il modello dello storico cantiere svedese venne prodotto dal 1977 al 1986 in 202 esemplari.

E’ una vera e propria youngtimer, un modello che non perderà mai valore perché di barche così non se ne costruiscono più. La chiglia è semilunga con skeg e timone separati e un bordo libero alto. Immancabile il pozzetto centrale ben protetto. Sottocoperta, gli interni sono all’insegna del comfort (in legno di mogano e teak) e sono caratterizzati da due cabine doppie, a poppa (con tanto di boccaporto esterno) e a prua.

Il modello che vi proponiamo è del 1984 e ha certificazione Rina valida fino al 2023, Yanmar 75 Hp 2009 (1.200 ore), 7 vele, ponte teak rifatto nel 2010, trattamento anti osmosi Jotun certificato 2020, generatore eolico Superwind SW350…

Abitabilità massima, buone prestazioni

Proseguiamo con la terza delle barche usate sotto la lente. Ecco a voi un Beneteau First 405 (12,46 x 3,96 m), progetto di Jean Berret (dello studio Berret Racoupeau).

Una bella barca equilibrata e molto abitabile grazie alla larghezza massima, prossima ai 4 metri. Il First 405 è stato prodotto dall’85 all’89 in circa 250 esemplari. Lo scafo dà il meglio di sé in andature di bolina. Nella versione S, con albero maggiorato, anche con brezze leggere. In coperta tutte le manovre sono rinviate nel pozzetto, che è confortevole e con comode sedute. L’interno veniva proposto in due versioni, con una o due cabine poppiere e una grande toilette.

Classica disposizione di cucina e carteggio che sono ai lati della discesa e comoda dinette con un divano a U, che diventa un letto matrimoniale, e un altro divano contrapposto. A prua un’altra cabina con la sua toilette. Ottime le finiture e belli i legni in questa barca, a un livello superiore agli standard del cantiere francese. Costruzione in vetroresina di buona qualità.

Il modello in vendita sul nostro mercatino è del 1986 e ha il layout a 3 cabine e due bagni. Ben tenuto e pronto a portarvi in crociera, elenchiamo qui alcune delle sue dotazioni: Elica 3 pale fisse, asse elica nuovo, Motorizzazione Yanmar 44 hp, Prese a mare Guidi, ancora ROCNA 20 kg 75 mt, plotter RayMarine AXIOM 9 esterno, plotter RayMarine Serie A interno, VHF con AIS integrato RayMarine, VHF mobile COBRA, Batterie servizi AGM, Pannello Solare 300 Watt, Carica batterie Quick, Boiler Elettrico, Luci a Led, Salpa Ancora Quick 1300 watt, salpa ancora, SMART TV…

Se ti piace andare forte (in regata e in crociera)

La quarta delle barche usate in rassegna ha un DNA leggermente diverso. Ci si va in crociera, si sta comodi, ma si corre anche e in regata – soprattutto in IRC – si possono scalare i vertici delle classifiche. Stiamo parlando di un J/130 (13,01 x 3,90 m) costruito dal 1993 al 2002 (43 esemplari) dal mitico cantiere americano J/Boats famoso per i suoi racer e performance cruiser.

Progetto di Johnstone (come tutti i J), la sua vocazione “corsaiola” viene fuori anche dal raffronto piano velico / dislocamento, ovvero 88,8 mq per un peso di 6.800 chili.

Il modello in vendita, visibile a Genova, è del 1993 e ha un layout interno con due cabine doppie (una a sinistra a poppa e una a prua) e un bagno. Ecco alcune delle sue dotazioni: Yanmar 40 Hp, Randa, Genoa leggero e pesante, Fiocco, Trinchetta, Tormentina, Spi, Gennaker, Salpancora elettrico, VHF, GPS, Pilota Automatico Raymarine, Scaletta da bagno, Doccia in pozzetto, Tendalino, Passerella…

Comfort e stile per una crociera al top

Chiudiamo la nostra “passerella” di barche usate salendo di dimensioni. L’ultima barca che scandagliamo per voi è un Dufour 56 Exclusive (17,15 x 5,05 m), un vero e proprio luxury cruiser in produzione dal 2016, firmato dal designer italiano Umberto Felci.

Le linee d’acqua sono equilibrate, con ampie sezioni poppiere, superficie bagnata bassa e appendici (chiglia e timone) ben ideate. L’elevato rapporto di zavorra e una maggiore stabilità della forma della carena permette alla barca di supportare un buon piano velico (caratterizzato da bompresso fisso, fiocco autovirante e boma inclinato in avanti) senza rinunciare al comfort e alla sicurezza in crociera.

Gli spazi di coperta sono suddivisi tra le aree di lavoro e le aree dedicate al relax. I passavanti di coperta sono ampi e senza ostacoli per garantire la massima sicurezza durante la navigazione. C’è un garage di poppa per alloggiare il tender di 3,10 metri. Il sistema di scotta randa alla tedesca e il fiocco autovirante permettono una conduzione agevole anche in equipaggio ridotto.

Il Dufour Exclusive 56 può essere equipaggiato con 3, 4 o 5 cabine più una cabina skipper, riservando all’armatore la massima libertà di personalizzazione la barca secondo le proprie esigenze specifiche.

Il modello che vi proponiamo, visibile nella Liguria di Levante, è del 2018. E’ motorizzato Volvo penta 150 cavalli e il suo layout è quello più “armatoriale”, con tre cabine e due bagni. La barca è superaccessoriata.

A cura di Eugenio Ruocco

