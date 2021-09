Dopo la fine dei saloni nautici di settembre, inizia la seconda edizione 2021/2022 della Milano Yachting Week – the digital boat show. La nuova edizione dell’unico salone digitale europeo (in italiano e in inglese) prende il via il 15 ottobre e prosegue sino al 14 ottobre 2022. Un anno intero, 24 ore su 24.

I VANTAGGI DI ESPORRE ALLA MILANO YACHTING WEEK 2021/22

il nostro salone dura un anno e puoi modificare lo stand se lanci delle novità in corso d’opera

allestimento e layout: ci pensiamo noi. Gli stand sono a cura di uno staff di esperti giornalisti: devi solo fornirci il materiale sulla tua azienda e i tuoi prodotti

migliorata e studiata per massimizzare le richieste di contatto videointervista per spiegare al meglio la tua attività

possibilità di vendita diretta tramite lo store della Milano Yachting Week

Abbiamo lavorato sodo per rinnovare il nostro boat show digitale e renderlo più “user friendly”. Chiavi di ricerca migliorate, un layout più snello e veloce, filtri che facilitano la visita tra le centinaia di prodotti in esposizione, tra barche, accessori, servizi ed eventi. Poi, con i form semplificati nelle pagine espositore e prodotto, entrare in contatto diretto con gli espositori per avere più info su ciò che vi interessa è ancora più semplice. Abbiamo poi lavorato sulla SEO (Search Engine Optimization) per avere un miglior posizionamento in Google dei prodotti esposti e stiamo sviluppando una app dedicata.

Siamo come sempre “work in progress”, perché crediamo che un salone digitale permanente sia il miglior complemento a una fiera fisica.

I RISULTATI DELLA PRIMA EDIZIONE

Sono i numeri che testimoniano il successo del Boat Show digitale organizzato e promosso dalle testate leader Il Giornale della Vela, Barche a Motore, Top Yacht Design:

73 espositori

prodotti esposti oltre 1.500.000 prodotti visitati

richieste di contatto e visite

ulteriori 1.000.000 di visualizzazioni dei prodotti esposti derivanti dagli articoli pubblicati su giornaledellavela.com barcheamotore.com

Un grande risultato. Ma siamo certi che quest’anno faremo ancora meglio. Scoprite di più su www.milanoyachtingweek.com