Puoi comprarti un pezzo di foil di Luna Rossa (e salvare il mare)

Avete tempo fino al 7 ottobre per accaparrarvi un vero e proprio pezzo unico che ha già fatto la storia della vela. E’ all’asta la winglet di Luna Rossa Prada Pirelli, la parte terminale delle ali immerse che permettono alla barca di volare.

All’asta la winglet del foil di Luna Rossa

Uno degli elementi più caratterizzanti dell’AC75 con cui il team Luna Rossa Prada Pirelli ha regatato ad Auckland nella 36^ America’s Cup (vincendo, per la prima volta nella storia della vela italiana, tre prove nel match finale contro i defender neozelandesi).

La winglet sarà esposta al pubblico in una speciale mostra presso Sotheby’s a Milano dal 3 al 6 ottobre 2021 – Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, Milano.

Perché la winglet di Luna Rossa è un oggetto unico

Per la produzione della winglet è stata impiegata per la prima volta la tecnologia di stampa tridimensionale del metallo. Infatti, l’America’s Cup non è solo una regata, ma una vetrina che mette in mostra l’evoluzione dello yacht design e dei materiali innovativi. Per questo motivo la winglet probabilmente diventerà elemento iconico nell’evoluzione degli yacht volanti. Ora i collezionisti hanno l’occasione per possedere un pezzo di storia.

La winglet è stata inserita nella serie di vendite “Life is Beautiful” di Sotheby’s in cui la nota casa d’aste celebra l’Italia e il lifestyle unico con una selezione di opere che ne rappresentano la bellezza artistica e l’artigianato senza tempo.

Quanto costa la winglet di Luna Rossa

La base d’asta è di 8.000 euro, con un prezzo finale stimato tra gli 8 e 12.000 euro. Soldi che saranno investiti in una giusta causa, come spiega Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa: “Mai come ora il tema della sostenibilità e della salvaguardia degli oceani è una sfida che coinvolge tutti. Per questo motivo e in segno di apprezzamento verso la comunità sarda – che da anni rappresenta la nostra casa, abbiamo deciso di donare il ricavato per sostenere un progetto di ripristino degli ecosistemi marini della Sardegna”.

Come segno di apprezzamento verso la Sardegna – che il team Luna Rossa Prada Pirelli ha scelto per stabilire la sua base operativa – il ricavato dell’asta sarà devoluto alla Fondazione MEDSEA per sostenere la campagna di ripristino e piantumazione della Posidonia Oceanica nell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara in Sardegna.

QUI POTETE FARE LA VOSTRA OFFERTA

