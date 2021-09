Le barche secondo Shaun Carkeek, parla il “guru” del design

Shaun Carkeek è uno dei “guru” nel design moderno di barche sportive, i suoi progetti hanno spesso forme ricercate e innovative, e non potevamo fari sfuggire l’occasione di intervistarlo al Salone Nautico di Genova. Lo abbiamo fatto presso lo stand Mylius e il nostro incontro li non è casuale, Carkeek infatti è il progettista del nuovo Mylius 72 di cui presto verranno svelati maggiori dettagli. Con lui abbiamo parlato della nuova barca, definita dal progettista sudafricano come “un’occasione veramente interessante, perché porteremo sul mercato qualcosa di nuovo, con un’architettura navale di alto livello unita con ingegneria a design all’avanguardia” ha detto a proposito del nuovo Mylius 72. Shaun Carkeek sta lavorando anche con un’altra eccellenza italiana, la Persico Marine, per la realizzazione del foiler F70, un’altra barca all’avanguardia che vuole portare alcuni concetti della Coppa America su una barca che possa avere un più ampio uso nel pubblico dei velisti. Di questo e di altro abbiamo parlato nella nostra intervista.

LO SHAUN CARKEEK PENSIERO

