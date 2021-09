FOTO e CLASSIFICHE TAG Heuer VELA Cup Mariperman: come è andata e chi ha vinto

Tre giorni di regate e veleggiate tra splendide barche, dai maestosi scafi d’epoca ai racers più tecnologici, tanti eventi e voglia di stare insieme, il tutto in un posto da sogno, il mitico Golfo dei Poeti, con borghi a picco sul mare, verdi colline e acqua cristallina. La TAG Heuer VELA Cup Mariperman, quarta tappa del circuito velico organizzato dal Giornale della Vela, si è concluso domenica 26 settembre e come era nelle premesse si è rivelato una bellissima occasione di fine estate per vivere ancora una volta la passione per la vela in un bel clima rilassato, ben organizzato e divertente.

Ed è stato proprio così visto che nonostante le precauzioni anti Covid-19, l’organizzazione dello storico Trofeo Mariperman ha cercato per questa 33° edizione di rimodulare tutte le attività in programma per assicurare la sicurezza degli equipaggi, ma anche il loro divertimento in acqua e a terra.

Il Golfo dei Poeti invaso da scafi racers e barche d’epoca

Questa grande festa della vela si aperta venerdì 25 settembre con il concerto della Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord in piazza Garibaldi a Lerici e ha coinvolto tutti i Comuni che si affacciano sul Golfo dei Poeti in diverse attività, all’insegna dello sport, dell’impegno sociale e della solidarietà. Dopo la consegna dei gift bag con tanti gadgets a tutti i partecipanti, sabato 25 settembre si sono svolte le prime prove in acqua per le imbarcazioni impegnate nella regata “33° Trofeo Mariperman”, seguite poi dalle storiche Vele d’Epoca che regatavano invece per l’assegnazione dell’8° Trofeo CSSN – ADSP.

GUARDA LA GALLERY COMPLETA DELL’EVENTO

I protagonisti della TAG Heuer VELA Cup Mariperman

In una giornata contraddistinta da forti raffiche di vento e temporali, tutti gli equipaggi sono stati messi a dura prova e non sono mancati i duelli all’ultimo bordo. Alla fine la vittoria del 33° Trofeo Mariperman è andata al First 34.7 Melagodo di Lorenzo Marinelli, seguito al secondo posto dal Landmark 43 Skarp di Vincenzo De Falco e dal Grand Soleil 43 Raffica 3 di Walter Tronconi in terza posizione.

Per quanto riguarda invece l’8° Trofeo CSSN – ADSP tra i Classici in gara, l’ordine di arrivo è stato Kerkyra Seconda di Gianluca Poli, seguita da Chaplin di Angelo Bianchi e da Corsaro II di Antonio Funaro, rispettivamente al secondo e terzo posto. Tra gli Epoca invece ha vinto Gazell di Andra Corvi. In virtù dei tempi compensati, alla fine ad aggiudicarsi l’8° Trofeo CSSN – ADSP è stata l’imbarcazione Kerkyra Seconda.

Ecco i vincitori dei premi Vela Cup

Grandi protagoniste nella giornata di domenica 26 settembre sono state invece le barche non stazzate che hanno partecipato alla veleggiata non competitiva TAG Heuer VELA Cup “Veleggiando nel Golfo dei Poeti e della Scienza”. La flotta ha colorato con le sue vele uno spettacolare percorso costiero che lambiva l’isola della Palmaria e del Tino con partenza e arrivo nelle acque antistanti Molo Italia. Più clemente questa volta il meteo che ha regalato sole e una bella brezza. La vittoria della TAG Heuer VELA Cup è andata all’imbarcazione Paolissima di Gianluca Poli.

Dopo altri eventi a terra, tra cui il sorvolo di aerei ultraleggeri acrobatici e la gara di pesca con canna da Riva dei Pierini, alle ore 18 è andata in scena la premiazione ufficiale del TAG Heuer VELA Vela Cup Mariperman presso la locale Sezione Velica della Marina Militare con tanti premi in palio. Tra questi lo splendido orologio TAG Heuer Aquaracer che è andato a Riccardo Cerati di Squilla Mantis, il “magico” Gps satellitare Garmin InReach vinto da Isabelle Smulders della barca Samira de Venezia e infine il simpatico e utile tender pneumatico VB200T di Yellow-V che è andato a Vito Russotto di Dubhe.

Insomma questo TAG Heuer VELA Cup Mariperman non poteva che andare così: un bel momento di immersione totale nelle bellezze naturalistiche che solo la terra ligure può regalare, di prove in acqua avvincenti e di sano divertimento per tutti. Arriverderci al prossimo anno!

QUI TUTTE LE CLASSIFICHE E TUTTI I VINCITORI DI CLASSE