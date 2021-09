Il 17 ottobre tutti a regatare in una location che tutto il mondo ci invidia!

Ancora 20 giorni e il prossimo 17 ottobre torna a Venezia uno degli eventi più attesi della stagione velica: la Veleziana, classica regata alla sua 14° edizione organizzata dalla Compagnia della Vela. Tra i partner della manifestazione che può vantare uno degli arrivi più suggestivi al mondo, di fronte piazza San Marco, c’è anche il Giornale della Vela con il circuito TAG Heuer Vela Cup che per la 5° e ultima tappa invaderà la città lagunare con la sua flotta di famiglie e amici, i bellissimi gadget per tutti i partecipanti e i premi ai migliori classificati. Tra questi l’orologio TAG Heuer Aquaracer, il Gps satellitare Garmin InReach, confezioni di smalti e vernici nautiche Veneziani e il tender pneumatico VB200T di Yellow-V.

Particolarmente apprezzato è il format della Veleziana che proprio come la Vela Cup è una regata aperta a equipaggi di professionisti che regatano a fianco di amatori e diportisti su barche monoscafo lunghe dai 5 ai 13,51 metri, alle quali si aggiungono le classi Maxi (dai 16 ai 19 metri) e Super Maxi (dai 19 metri in su).

Un percorso di regata che richiede un’ottima tattica

Per quanto riguarda il percorso, la flotta seguirà una rotta costiera con partenza fuori della Bocca di Porto del Lido di Venezia, quindi farà l’ingresso in laguna attraverso il canale di San Nicolò per poi scapolare l’isola di Sant’Andrea e arrivare nel famoso Bacino di San Marco, in prossimità della sede della Compagnia della Vela. Non solo una kermesse, quindi ma una regata impegnativa che richiede tattiche particolari proprio perché si svolge in ambienti e condizioni molto diversi, compreso naturalmente il passaggio dal mare alla laguna, con le sue correnti, le strettoie e i salti di vento. Ci sarà da divertirsi!

