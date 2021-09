Mi compro la barca, 5 barche a vela nuove da 11 a 13 metri

Il Salone di Genova è finito da poco e chi sta meditando sull’acquisto di barche a vela nuove è tempo di iniziare a “scremare” la lista delle potenziali candidate. Se state cercando una barca da crociera, di grande serie, compresa tra gli 11 e i 13 metri, una delle misure più richieste, andiamo a passare in rassegna 5 best seller in questo segmento di mercato. Abbiamo scelto 5 modelli in rappresentanza di Jeanneau, Beneteau, Bavaria, Dehler e Grand Soleil, ovvero il Sun Odyssey 410, il Bavaria C38, l’Oceanis 40.1, il Dehler 38 SQ e il Grand Soleil 42 LC. Nei primi tre abbiamo barche a vela nuove di grande serie, che si muovono a cavallo tra crociera armatoriale e charter. Dehler sarà invece la paresntesi “performance cruiser” di questa nostra selezione. Nell’ultimo caso invece abbiamo preso in considerazione una delle barche di maggior successo della linea Long Cruise del Cantiere del Pardo.

5 BARCHE A VELA NUOVE DA 11 A 13 METRI

Bavaria C38 – Bavaria | Lungh. 10.99 m, largh. 3,98 mt

Nella prima delle barche a vela della nostra rassegna c’è lo zampino del Cossutti Yacht Design in quella che è una delle più recenti new entry del colosso Bavaria. Una barca esteticamente “fresca”, che prosegue il rinnovamento estetico della gamma aggiungendo prestazioni rinnovate grazie a una carena studiata non solo per essere comoda in crociera ma anche rapida sotto tela. Lo scavo leggermente a V garantisce un passaggio sull’onda morbido e comfort in navigazione.

Prezzo a partire da 128.900 euro +IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Dehler 38 SQ – Hanse Group | Lungh. 11.64 m, largh.3.75 mt

La seconda barca in rassegna, salendo di misura leggermente, è la più sportiva delle cinque. Il Dehler 38 SQ, disponibile anche con imponente randa square top, è la via dei mezzo tra velocità e relax, tra crociera e performanti navigazioni a vela. Una barca che può cambiare pelle facilmente, con cui viaggiare o divertirsi tra le boe.

Prezzo a partire da 171.900 euro+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scoprila alla Milano Yachting Week

Oceanis 40.1 – Beneteau | Lungh. 12.87 m, largh. 4.18 mt

La terza barca della nostra selezione porta la firma di Marc Lombard per le linee d’acqua e il concept e Nauta Design per gli interni. Una barca da spazi XXL, che scegliendo nei vari layout interni può essere sfruttata sia per la crociera armatoriale che per quella in charter. La carena è di nuova generazione, e garantisce comfort e pozzetto asciutto grazie allo spigolo che corre lungo la fiancata: serve sia a deviare l’acqua che salirebbe in coperta sia per aumentare i volumi interni.

Prezzo a partire da 189.000 euro+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scoprila alla Milano Yachting Week

Sun Odyssey 410 – Jeanneau | Lungh. 13.39 m, largh. 4,29 mt

L’ultima barca a vela della nostra selezione è stata disegnata da Marc Lombard, il mago delle carene da Oceano. Questo Jeanneau Sun Odyssey 410 ha un look che in alcuni particolari strizza l’occhio agli open oceanici, come per esempio nei volumi di prua potenti o nella larga poppa a spigolo. A vela si difende bene ed è possibile attrezzarlo in una versione Performance, in crociera grazie a differenti layout si adatta bene un po’ a tutte le esigenze.

Prezzo a partire da 191.700+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scoprila alla Milano Yachting Week

GS 42 LC – Cantiere Del Pardo| Lungh. 13.85 m, largh. 4,18 mt

La più piccola della linea Long Cruise di Grand Soleil sorprende per avere spazi interni quasi simili alle sorelle maggiori, senza perdere comunque un’estetica gradevole e una buona capacità di navigare a vela. Si tratta del risultato del lavoro di Marco Lostuzzi per le linee d’acqua e Nauta Design per interni e coperta. A vela è una barca da crociera che sa comportarsi davvero bene, gli interni sono curati nei minimi dettagli e ben rifiniti.

Prezzo a partire da 319.000

Clicca qui per l’articolo completo

Scoprila alla Milano Yachting Week

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!