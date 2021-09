TAG HEUER Vela Cup Mariperman: 56 equipaggi al via

Siete pronti a partecipare a una grande festa della vela organizzata in uno dei golfi più belli della nostra Penisola? Volete vivere tanti eventi diversi e concentrati in un solo week end con la possibilità di veleggiare e regatare con gli amici o la famiglia? Allora preparatevi a partecipare al TAG HEUER VELA Cup Mariperman, quarta tappa del circuito velico organizzato dal Giornale della Vela. Manca ormai solo un giorno a questo fantastico evento che va in scena il 26 settembre nel Golfo di La Spezia. Giunto alla 33° edizione, il celebre Trofeo Mariperman sarà una bellissima occasione per continuare ad andare in barca solcare le onde e stare insieme dopo l’estate per tutti gli appassionati di vela, grazie a un format semplice, immediato e aperto a tutti.

ISCRIVITI SUBITO ALLA TAG HEUER VELA CUP / TROFEO MARIPERMAN

Sono già 56 gli equipaggi che hanno scelto di partecipare al TAG Heuer VELA Cup Mariperman, ma c’è ancora la possibilità di iscrizioni “last minute”, approfittatene! Per tutti voi AssoNautica mette a disposizione gli ormeggi gratuiti lungo la passeggiata Morin, nel pieno centro di La Spezia.

Regate, premi ed eventi a terra: cosa aspettate?

Cosa succederà al TAG Heuer VELA Cup Mariperman? Il programma parte sabato 25 settembre con il ritiro dei gift bag con i gadgets degli sponsor della manifestazione, briefing pre-regata e prime prove in acqua: il Trofeo Mariperman AssoRegata & AssoVeleggiata e a seguire il Trofeo CSSN – ADSP dedicato alle Vele d’Epoca. Dopodiché ci sarà la premiazione e la Cena del Nostromo. Per domenica 26 settembre è prevista invece la vera e propria TAG Heuer Vela Cup Mariperman “Veleggiando nel Golfo dei Poeti e della Scienza”, con partenza e arrivo da Molo Italia lungo uno spettacolare percorso costiero che lambisce l’isola della Palmaria e del Tino. Dopo altri eventi collaterali, come il sorvolo di aerei ultraleggeri e la gara di pesca con canna da riva dei Pierini, alle ore 18 è prevista la consegna dei premi della TAG Hauer VELA Cup Mariperman. Tra questi lo splendido orologio TAG Heuer Aquaracer, il “magico” Gps satellitare Garmin InReach, confezioni di smalti e vernici nautiche Veneziani e il tender pneumatico VB200T di Yellow-V.

Insomma per chiudere l’estate in bellezza il TAG Hauer VELA Cup Mariperman nel Golfo di La Spezia è un evento da non perdere. Che ne dite?

