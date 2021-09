Arriva la barca intelligente di Beneteau. Si comanda tramite App

Se le auto ormai sono ormai delle centrali intelligenti che ti guidano come e più di uno smartphone e ti aiutano a condurla, controllano se tutto funziona e quando fare manutenzione, ti consigliano su dove mangiare e dormire, perché le barche non possono fare la stessa cosa?

Tanti cantieri ci stanno lavorando, alcuni sono già operativi come Y Yachts.

Ma i grandi cantieri della nautica sembravano essere rimasti indietro, malgrado producano centinaia di barche all’anno. Non avevano ancora perfezionato una APP che contenesse in un’unica sede tutte le funzioni possibili. Proprio come un’auto intelligente.

Si chiama Seanapps e sai tutto della tua barca

Ci ha pensato quello che è il più grande produttore di barche del mondo a lanciare al Salone di Cannes un prodotto che si avvicina come servizi offerti a quelli delle maggiori produttori automobilistici.

Si chiama SeanApps il nuovo servizio di Beneteau (e di Jeanneau).

Cosa fa? Di tutto.

Le funzionalità che promette il cantiere francese, fornito per ora di serie sui modelli a vela First 53, Oceanis 62 e sui modelli a motore Grand Trawler 62, Swift Trawler 35 e 41.

Ma tutte le barche Beneteau esistenti possono esserne equipaggiate e l’intervento durerà solo 1-2 ore.

Programmi anche la manutenzione e avvisi il concessionario

Le funzionalità disponibili con la barca intelligente di Beneteau sono tante, tutte accessibili dalla App sullo smartphone, anche da remoto:

-Posizione GPS

-Informazioni sul motore

-Livello della batteria

-Livello della sentina

-Profondità

-Informazioni sul vento

-Velocità media

-Velocità massima

-Distanza percorsa

-Livello del carburante

-Livello del serbatoio dell’acqua

-Umidità interna

-Temperatura interna

All’interno dell’applicazione SeanApps si possono anche consultare le operazioni di manutenzione grazie al registro di manutenzione integrato nell’applicazione.

Si può organizzare la manutenzione dell’imbarcazione programmando le operazioni di manutenzione con il concessionario.

Tutto direttamente tramite l’app SeanApps.

QUI il link a SeanApps per iOS

QUI il link a SeanApps per Android

