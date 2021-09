Sfida tra le isole Eolie. L’avventura della Round Eolian Race

Mercoledì 29 settembre parte una delle regate/avventura più affascinanti d’Italia, la Round Eolian Race. Centoquaranta miglia di navigazione a vela con le sette isole Eolie come boe del percorso che parte e arriva al Marina di Capo D’Orlando, in Sicilia, ai piedi dei monti Nebrodi.

Alla terza edizione della Round Eolian Race sono già iscritte 40 barche.

Una sfida tra barche prestigiose

E che barche! C’è Joy di Giuseppe Cascino (J 122) che ha appena vinto l’altra classica siciliana, la Palermo-Montecarlo e tante barche famose come Tetta di Giacomo Dell’Aria (IMX 45), Pistrice di Carlo Levantino (Vismara 40), Zanhea Takesha di Natale Lia (Mylius 14e55), Veronike di Giacomo Lo Vetro (Gs48 Performance), Gioia di Vivere di Vincenzo Todaro (XP 38), Orlandine Freedom di Patrizia Musarra (Dufour 34 performance), Northern Light di Enzo Ricordo (Dufour 34 performance), Lisa R di Giovanni di Vincenzo (Ker 46), Fra’ Diavolo di Vincenzo Addessi (Mylius 60), Essenza del Centro Velico Cetraro (Queen 34), Aria di Francesco Fulci.

La Eolian Race non è solo una faccenda di monoscafi, ci sono anche tre multiscafi che competono per l’ultima tappa del Campionati Italiano Multiscafi d’Altura.

Round Eolian Race, tutto dipende dalle scelte di navigazione

La Round Eolian Race ha una formula unica che esalta le scelta di navigazione, possono vincere anche barche sulla carta più lente.

Ecco perché: si svolge tra la costa nord della Sicilia e le sette Isole Eolie (Vulcano, Lipari, Panarea, Stromboli, Filicudi, Alicudi). Si parte e si arriva davanti al Marina di Capo d’Orlando, dopo aver compiuto un giro delle Eolie.

Una volta superata la boa di disimpegno in prossimità della partenza, gli equipaggi sceglieranno se navigare in senso orario, lasciando quindi l’isola di Alicudi a destra, o se attraversare prima le Bocche di Vulcano per poi completare il giro in senso antiorario.

Per info e iscrizioni alla Round Eolian Race: https://roundaeolianrace.it/

