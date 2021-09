Il Tommaso Chieffi pensiero: a tu per tu con un vincente

Tommaso Chieffi è uno dei velisti più vincenti che ci siano in Italia. Classi olimpiche, Coppa America, vela d’altura e monotipi, non c’è stata barca dove non si è cimentato e non ha raccolto dei risultati. Nella sua carriera si contano tra le altre cose un oro al Mondiale 470 nel 1985, la Louis Vuitton Cup con il Moro di Venezia nel 1992 e l’Admiral’s Cup nel 1995. Il Giornale della Vela lo premiò Velista dell’Anno nel 1998, dopo una stagione nella quale fece incetta di titoli nella vela d’altura. Per tutti questi motivi, e per il fatto che oggi resta uno dei professionisti italiani più forti in attività, non potevamo farci scappare l’occasione di intervistarlo. Lo abbiamo fatto al Salone Nautico di Genova, presso lo stand B&G di cui Chieffi è Ambassador, e abbiamo parlato di vela a 360 gradi: Coppa America, Olimpiadi, foil e nuove generazioni, ma abbiamo scoperto che esiste anche un Tommaso Chieffi crocierista. Da non perdere nell’intervista di Mauro Giuffrè.

