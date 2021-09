L’idea geniale per tenere l’ombrellone aperto anche con vento forte

Viene da un’azienda italiana che rivoluziona il mondo degli ombrelloni da barca. La capote Multivalvola® System, brevettata da Yachting Line, è la capote definitiva per avere ombra e fresco a bordo. Si tratta di un sistema che riduce al minimo l’influsso del vento sull’ombrellone e fa passare l’aria calda, anche quando siamo in navigazione, sia sulle barche a vela che su quelle a motore.

Semplice ma geniale, come tutte le super idee

Da anni di ricerca e investimenti, spesi nell’ambito dei tessuti di copertura e nell’ingegneria delle strutture, è nato il sistema che Yachting Line ha poi brevettato, e che oggi rappresenta una delle soluzioni più innovative in questo segmento. Gli ombrelloni sono oggetti uguali a sé stessi dall’alba dei secoli: una struttura verticale che sorregge un’altra struttura circolare o di altre forme che viene coperta da un tessuto. Come spesso accade, ad un certo punto si accende in qualcuno una lampadina per rivoluzionare anche un oggetto all’apparenza così banale. Pensata soprattutto per barche grandi e barche veloci, la capote Multivalvola® System è presente in diverse declinazioni nella linea di ombrelloni Yachting Line.

Come funziona questo ingegnoso sistema

Perché questo ombrellone è tanto rivoluzionario? Attraverso la capote il vento soffia senza incontrare resistenza opposta alla sua spinta, perciò l’ombrellone non si muove e non rischia di staccarsi dalla struttura. Ma oltre alla stabilità, un grande vantaggio riguarda poi la ventilazione. Sotto agli ombrelloni si forma infatti, solitamente, dell’aria calda, scaldata dal sole che batte sulla capote. Con questo ombrellone l’aria è libera di uscire e la ventilazione al di sotto di esso è garantita. Se vi sembra tutto troppo complicato, cliccando qui troverete uno schema che spiega in maniera semplicissima il funzionamento della capote.

