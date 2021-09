SCOOP Le prime foto dell’Hanse 460, la barca svolta del cantiere tedesco

Ha toccato l’acqua ed eseguito i primi test la barca della svolta per uno dei più importanti cantieri del mondo. Ecco in anteprima le prime foto dell’Hanse 460, la prima barca del produttore tedesco disegnata dai francesi Berret&Racoupeau che hanno scalzato i designer tedeschi Judel&Vrolijk, progettisti sino ad ora tutti gli yacht di Hanse.

Hanse 460 viene presentato ufficialmente al Salone di Barcellona dal 12 al 17 ottobre a Port Vell.

Hanse 460 con tante novità sopra e sotto

Come potete vedere dalle prime foto, si tratta di un netto cambio di rotta rispetto al passato.

Una nuova linea del 460 è armoniosa, con una prua decisamente inversa e delle rientranze estetiche sullo scafo in prossimità degli oblo a scafo che rendono ancora più slanciato il profilo laterale. Interessante anche lo scalino a prua sopra la linea di galleggiamento che regala ancora più spazio utile sopra e sottocoperta senza penalizzare l’idrodinamica con volumi troppo pieni.

Dal punto di vista progettuale c’è, in controtendenza, una sola pala del timone invece di due. Le sezioni di poppa sono imponenti e permettono di ricavare un pozzetto che è una vera terrazza all’aperto. Le entrate di prua sono relativamente sottili con una V pronunciata. Il bulbo ha un pescaggio relativamente ridotto, ottenuto aumentando la superficie della zavorra nella parte terminale del bulbo.

L’Hanse 460, grazie alle dimensioni da SUV del mare, offre soluzioni da sei a dieci cuccette con una vera suite per l’armatore con letto a doppia isola con bagno. Fino a quattro docce separate e una cucina extralarge. Ben 48 le varianti di personalizzazione degli interni.

Il prezzo di base di 245.900 euro (IVA esclusa) è particolarmente attrattivo e le consegne inizieranno nella primavera del 2022.

Il risultato dei primi test secondo Hanse

Ecco le prime impressioni di navigazione riferite da Andreas Unger, product manager di Hanseyachts, durante la prima uscita con 15/20 nodi di vento. “Siamo stati positivamente sorpresi dalle buone caratteristiche di navigazione, piuttosto difficili con vento e onda.

La barca ci ha dato una sensazione perfetta. E anche la maneggevolezza era ottima in tutto e per tutto. Le nostre aspettative sono state più che soddisfatte”. Il team Hanse era particolarmente entusiasta del comportamento di governo in condizioni di forte sbandamento. “Abbiamo testato la prima barca molto duramente ben oltre il limite di terzaroli e deliberatamente navigato al limite. Hanse 460 non è mai andata in affanno ed era sempre completamente controllabile”.

Hanse 460 caratteristiche

Lunghezza fuoritutto 14,60 m

Lunghezza scafo 13,87 m

Lunghezza al galleggiamento 13,05 m

Larghezza max 4,79 m

Pescaggio 2,25 m

Dislocamento 12,60 t

Acqua 450 litri

Carburante 210 litri

Motore 57 hp (80 opz)

Fiocco self tailing 42 mq (50 mq)

Randa 64 mq

Gennaker 170 mq

Altezza albero 21,9 m

Progettista Berret&Racoupeau

Prezzo indicativo base: 245.900 euro (senza IVA)

https://www.hanseyachtsag.com/hanse/it/modelli/hanse-460/

