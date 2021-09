TAG HEUER Vela Cup Mariperman: mancano solo 3 giorni

La flotta colorata e sorridente della Vela Cup è pronta a trasferirsi nel Golfo di La Spezia. È qui infatti che fra solo tre giorni, ossia il 26 settembre, si svolgerà la TAG HEUER Vela Cup Mariperman, storico trofeo spezzino organizzato dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia e giunto alla 33° edizione.

ISCRIVITI SUBITO ALLA TAG HEUER VELA CUP / TROFEO MARIPERMAN

A questa grande festa della vela possono prendere parte equipaggi con barche della classe ORC, Gran Crociera, J24 e Meteor. Per tutti gli iscritti all’evento AssoNautica metterà a disposizione degli ormeggi gratuiti lungo la passeggiata Morin, nel pieno centro di La Spezia. Che dire poi della splendida location della TAG HEUER Vela Cup Mariperman? Il “Golfo dei Poeti” non ha bisogno di presentazioni con al centro il porto di La Spezia e intorno una costa frastagliata dove chi veleggia può ammirare borghi a picco sul mare, chiese e castelli medievali, verdi colline e acqua cristallina.

Tanti eventi in solo week end

Partecipare alla TAG HEUER Vela Cup Mariperman significa in realtà vivere tanti eventi diversi concentrati in tutto il prossimo week end, con la possibilità di veleggiare e regatare con gli amici o la famiglia, così come ammirare barche stupende da quelle d’epoca ai racers più tecnologici. Si parte venerdì 24 settembre alle 18,30 con il Concerto Fanfara di Presidio – Lerici in Piazza Garibaldi. Per sabato 25 settembre invece è previsto il perfezionamento delle iscrizioni dei partecipanti ai quali verranno distribuiti i gift bag con tanti gadgets e a seguire le prove in acqua tra cui il Trofeo Mariperman & AssoRegata (barche stazzate) & AssoVeleggiata, l’8˚ Trofeo CSSN – ADSP (Vele d’Epoca) e la Regata di Vele Latine “Sulla Rotta dei Leudi”. La giornata si concluderà con la Premiazione Regata e Veleggiata AssoNautica e la Cena del Nostromo presso Le Grazie di Porto Venere con sorteggio dei premi.

Quei premi ghiotti che tutti vorrebbero

Per domenica 26 settembre è prevista invece la TAG HEUER Vela Cup Mariperman “Veleggiando nel Golfo dei Poeti e della Scienza” con partenza e arrivo da Molo Italia lungo uno spettacolare percorso costiero che lambisce l’isola della Palmaria e del Tino. Dopo altri eventi, come il sorvolo di aerei ultraleggeri e la gara di pesca con canna da riva dei Pierini, alle ore 18 ci sarà la premiazione ufficiale del TAG HEUER Vela Cup Mariperman presso la locale Sezione Velica della Marina Militare con tanti premi in palio. Tra questi lo splendido orologio TAG Heuer Aquaracer, il “magico” Gps satellitare Garmin InReach, confezioni di smalti e vernici nautiche Veneziani e il simpatico e utile tender pneumatico VB200T di Yellow-V. Insomma ci sarà da divertirsi. State pronti!

ISCRIVITI SUBITO ALLA TAG HEUER VELA CUP / TROFEO MARIPERMAN