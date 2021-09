Bere a bordo? Basta bottiglie di plastica. C’è il purificatore Made in Italy

Si parla spesso di sostenibilità in barca e di soluzioni green. Camminando per il salone nautico di Genova ci siamo impegnati a trovare alcune chicche eco per i diportisti e tra le tante novità viste, una ha catturato subito la nostra attenzione. Si chiama Pick&Drink, è un purificatore d’acqua, ed è l’ultimo prodotto lanciato dall’azienda italiana Schenker Watermakers.

Pick&Drink Schenker, il purificatore definitivo

Bere dal serbatoio dell’acqua in barca? Non è sempre possibile, anzi. Che l’acqua sia appena caricata o già da un po’ a bordo spesso porta con sé cattivi odori e sapori. Lo stesso si può dire dell’acqua che passa dal dissalatore, poiché non essendo sterile, può contenere batteri che generano gusti non gradevoli.

Per questo Schenker ha studiato un kit completo di purificazione dell’acqua che oltre a rendere utilizzabile quella del serbatoio sia per bere che per cucinare, consente anche di non portare plastica a bordo risolvendo almeno due problemi: stivaggio e smaltimento della plastica. Per intenderci con questo nuovo purificatore si può utilizzare l’acqua con la certezza che sia sicura e senza controindicazioni.

Pick&Drink Schenker: come funziona

Il sistema è composto da una coppia di filtri già assemblati pronti essere montati nel mobile del lavello e da un erogatore. Il montaggio è semplice e il purificatore sfrutta la rete pressurizzata dell’acqua dolce di bordo senza alcun bisogno di alimentazione elettrica.

A livello tecnico il primo filtro è formato da un “carbon block” che assolve al compito di eliminare le impurità fino a 5 micron, il cloro e altri sapori e odori indesiderati, mentre il secondo filtro trattiene impurità fino a 0,15 micron compiendo quindi la filtrazione raffinata dell’acqua e riducendo l’eventuale carica batterica del 99,99%.

Anche la manutenzione del sistema è molto semplice. Le cartucce dei filtri, una volta esaurite, vengono facilmente sostituite grazie ad un pratico sistema di connessione a baionetta con fermo di sicurezza. L’azienda consiglia solo un accorgimento: la sostituzione dei filtri dopo un lungo periodo di inattività. Il prezzo di listino è di 390,00 Euro + iva.

Scheda tecnica Pick&Drink

Portata: 3 litri/minuto

Pressione massima: 7 bar

Autonomia delle cartucce 10.000 litri acqua dolce prodotta

Per avere più informazioni o chiedere un preventivo, clicca qui

