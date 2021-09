Festa grande a Cervia per i 50 del Passatore, una grande barca!

Il Passatore non è solo una barca, è una delle icone della vela italiana. Il primo esemplare fu varato nel 1971, oggi compie cinquant’anni e per l’occasione nella sua terra natia, la Romagna, è in corso una dovuta celebrazione. Fino al 26 settembre, a Cervia, in mare e a terra si susseguiranno eventi conviviali, gastronomici e musicali con tante attività a mare.

Per i più giovani, il Passatore è la barca che ha reso celebre, tra i tanti, Cino Ricci. Progettato da un grande della vela, Finot e realizzato dalla famiglia Sartini di Cervia, era costruito in legno dai maestri d’ascia locali, lungo 8, 35 metri e largo 3.

Fece la prima comparsa sui campi di regata nella settimana velica di Genova del 1971, dove allestito in fretta e furia, sbaragliò la concorrenza.

Grazie alla grande prestazione ne fu avviata la produzione in serie (limando le spigolosità per consentire anche la crociera) che portarono la barca IOR a essere uno dei più grandi successi nel campo della nautica da diporto di sempre.

Ora la passione per questo grande natante torna per festeggiare insieme a tutti gli appassionati i suoi primi cinquant’anni, grazie alla Congrega del Passatore. Questo fine settimana (25-26 settembre) quindi, godetevi un tuffo nell’ospitalità romagnola e nella storia della vela italiana. Dove? A Cervia, Magazzini del Sale, piazza torre S. Michele e il mar Adriatico antistante. Per ulteriori info, congregadelpassatore.net, circolonauticocervia.it

