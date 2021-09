Anche le eliche oggi sono hi-tec. Qui trovi quelle in titanio

L’elica è un componente spesso sottovalutato nelle barche, soprattutto in quelle a vela. Tuttavia si tratta di un componente importante che ha visto, nel corso del tempo, diverse evoluzioni tecnologiche anche e soprattutto nei materiali. La composizione delle eliche modulari di Ewol permette di adattarsi di barca in barca e garantire sempre le performance migliori in qualsiasi condizione.

Regolazioni micrometriche

L’azienda italiana Ewol produce eliche altamente tecnologiche, in grado di migliorare la qualità della navigazione delle barche, sia a motore sia a vela, Le pale vengono regolate in maniera completamente automatica e grazie ad una ghiera esterna si può modificare con semplicità la regolazione micrometrica del passo. La caratteristica unica di queste pale permette di avere una spinta ottimale durante la marcia a motore, consentendo di raggiungere alte velocità di crociera ad un basso numero di giri e un minor consumo di carburante.

Minore resistenza, maggiore velocità a vela

Le pale di Ewol, come l’elica 4 pale Pegasus oppongono una resistenza minima all’acqua durante la navigazione a vela. Il posizionamento a bandiera che prendono le pale quando non è in uso il motore permette, oltre all’aumento tra il mezzo nodo e il nodo e mezzo, di avere una minore usura dell’invertitore, che viene lasciato a riposo. Un’altra caratteristica delle eliche di Ewol è l’estrema rapidità della risposta all’innesto della retromarcia: nettamente superiore rispetto ad altre eliche fisse, abbattibili o a passo variabile.

