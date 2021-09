BARCHE USATE Vendono cinque modelli “mitici” da 8,90 a 10,50 metri

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 8,90 a 10,50 m! Perfette per divertirvi, regatare, andare in crociera! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

CINQUE BARCHE USATE DA 8,90 A 10,50 METRI

UNA “PICCOLA” PER CORRERE

La prima delle barche usate che vi proponiamo, a un prezzo molto interessante, è uno Stag 29 (8,90 x 3,00 m), mitica barca “pop” da regata costruita dal Cantiere Nautico Mark 3 di Desenzano del Garda (Brescia) dal 1984 al 1989, su progetto di Luca Taddei. Veniva proposto in due versioni, una più race, con albero con un solo ordine di crocette e con le volanti strutturali (e lo specchio di poppa “staccabile” per avere meno peso), oppure in versione cruise, con albero più grande ma senza volanti.

Sottocoperta, gli interni sono strutturati in un unico ambiente con quattro posti letto, cucina e bagno. Il modello che in rassegna è sempre stato in acqua dolce quindi ha una buona carena e non ha problemi legati all’effetto della salsedine. E’ ben tenuto e ha il motore nuovo di pacca, con sole 50 ore di attività. L’albero in alluminio è maggiorato, con volanti strutturali. Il corredo velico è nuovo e completo: 2 randa, 4 genoa, 1 fiocco e due tipi di spinnaker. Il legno di sottocoperta è stato rinforzato a doppio strato incollato con colla epossidica per legno. La chiglia è maggiorata. Il prezzo è molto interessante.

E’ UN VALLICELLI, BASTA QUESTO

La seconda delle barche usate sotto la lente è un altro grande classico. Un Canados 33 (9,99 x 3,20 m). Una delle barche del periodo d’oro di Andrea Vallicelli, quando le sue barche disegnate secondo il regolamento di regata IOR, combattevano (e battevano) quelle dei migliori designer mondiali. Caratteristico il disegno della poppa, belle le linee. Il Canados 33 dava il meglio di sé con vento medio leggero, in andatura di bolina. Pozzetto lungo, con manovre rinviate e timone a barra sopracoperta. Gli interni erano caratterizzati da un quadrato con cuccette basse e alte a murata, e una cabina a prua con cuccettone a V.

Il modello che vi proponiamo è del 1978 (ed essendo lungo 9,99 m non va immatricolato) ed è visibile nella Liguria di Levante. Motorizzato con un Lombardini 27 cavalli, è dotato di un parco vele ricchissimo e di ogni accessorio per la crociera comoda. Anche qui, prezzo da leccarsi i baffi.

UNA BARCA “EVERGREEN”

Proseguiamo con la terza delle barche usate in passerella: un Elan 340 (9,99 x 3,46 m). Un dieci metri davvero elegante, nato dalla matita del designer inglese Rob Humphreys che è riuscito a dar vita a uno yacht dalla linea compatta ma non massiccia, moderna ma non estrema, proporzionato ed elegante sull’acqua. Una barca che, pur essendo stata progettata nel 2006, è assolutamente al passo coi tempi.

Realizzato con la tecnica dell’infusione, l’Elan 340 ha un piano velico che prevede una randa di 32 mq, con un genoa sovrapposto al 135% che raggiunge una superficie velica di 33 mq. Per quanto riguarda gli arredi, con portelli a filo e privi di cornice, è stata preferita un’essenza chiara come l’Aningre, mentre per il pagliolato è stato utilizzato un wengé scuro.

Il modello qui proposto, visibile a Monfalcone, è del 2009 ed è dotato di ogni comodità e attrezzatura. Tanto per citare qualcosa: Randa full-batten e Genoa in Technora, Bimini, Spray-hood, Lazy Jack e Lazy bag, Raymarine C70, radar Raymarine 24 mg, VHF Raymarine 49E, impianto radio interno ed esterno Kenwood, strumentazione tridata Tack-Tick, Autopilota raymarine St 6002 Plus… e la lista potrebbe proseguire lunga…

UN GIOIELLO DI PETERSON A UN PREZZO GOLOSO

La quarta delle barche usate che vi proponiamo è grande classico che, ancora oggi, accende i cuori degli appassionati. Disegnato da Doug Peterson (il progettista di Luna Rossa nel 2000!), lo Show 34 (10,26 x 3,31 m) prodotto dal 1975 all’84) era una barca ben proporzionata con buone prestazioni veliche e partecipava con successo a regate. Il pozzetto era piuttosto piccolo, vista la ridotta larghezza poppiera che caratterizzava i progetti dell’epoca. In compenso sottocoperta le disposizioni erano confortevoli e ben concepite.

Esistevano due versioni, che differivano nel layout del quadrato. Nella prima (chiamata L7) sulla destra un divano a U, trasformabile in cuccetta matrimoniale. Nella seconda (R7) due cuccette per murata, poste una sopra l’altra, con al centro un tavolo abbattibile. A prua una cabina con letto doppio e la toilette, a fianco della discesa la cucina. A poppa una cabina. La costruzione in vetroresina semplice era comunque solida e sicura (attenzione alla osmosi!).

Il modello in rassegna è del 1979, è visibile a La Spezia, in Liguria: “Essenziale, timone a barra, con tutte le dotazioni. Motore Buck 20HP, rifatto 2018. Rina 2022”. Il prezzo è ottimo.

SPARKMAN & STEPHENS “AGGIORNATI”

La quinta e ultima delle barche usate in rassegna è uno Zuanelli 34 (10,50 x 3,20). Lo stampo deriva da un fortunato modello del cantiere Alpa degli anni ’70, completamente rivisto e aggiornato dai tecnici del cantiere Zuanelli. Il progetto è degli statunitensi Sparkman & Stephens, il dislocamento è pesante con una carena ottima per navigare con mare formato. Gli interni prevedono sette cuccette, due a prua in una cabina separata, quattro in dinette e una a poppa. Carteggio e cucina sono ai due lati della discesa. Un bagno.

Il modello in questione, varato nel 2008, è tenuta maniacalmente dal suo unico armatore e ha caratteristiche progettuali e costruttive di grande qualità e si discosta dal panorama delle barche realizzate “in serie”. La barca è visibile a Monfalcone.

