Se ti bocciano alla pratica della patente nautica non devi più ripartire da zero

Non preoccuparti se ti bocciano alla prova pratica della patente nautica, non dovrai più ripartire da capo e rifare la teoria.

Al Salone di Genova, finalmente, il ministro Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha firmato il provvedimento relativo alla riforma della patente nautica: diversi gli snellimenti della procedura d’esame per la patente nautica, a vantaggio sia dei candidati, sia dell’amministrazione.

Se ti bocciano alla pratica, non disperare

In primis, chi ha ottenuto l’idoneità alla prova scritta, ma non ha superato – per le due volte consentite – la prova pratica, può risostenere entro trenta giorni la sola pratica senza ricominciare il percorso dall’inizio con tanto di obbligo di nuovo esame teorico (e nuovi costi), come avveniva fino a oggi.

Patente nautica, basta programmi d’esame astrusi ed obsoleti

Semplificazioni anche per quanto riguarda i programmi di esame: con un approccio di taglio più pragmatico e pratico. È ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno 5 ore complessive di manovre, attestate da una scuola nautica.

