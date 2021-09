Dove noleggiare la barca in luoghi dove è ancora estate. Risparmiando

Da Spartivento Charter che possiede la più grande flotta di barche a noleggio del Sud Italia, noleggiare in settembre ed ottobre conviene ancora di più. Monoscafi e catamarani di ogni taglia, con o senza skipper, con partenza dalle basi di Toscana, Campania, Sardegna e Sicilia.

Un servizio di noleggio personalizzato

Il team di esperti Spartivento offre un servizio personalizzato per la scelta della barca e dell’itinerario. L’esperienza di centinaia di noleggi all’anno, la conoscenza delle barche che deriva dal fatto di essere concessionario dei monoscafi Beneteau e dei catamarani Lagoon, i consigli sui luoghi da visitare e delle baie dove dormire sono dei vantaggi che solo Spartivento Charter è in grado di offrire rispetto ad altri operatori.

Cinque itinerari dove fa ancora caldo in Italia

Spartivento ha elaborato cinque itinerari che puoi trovare qui. Il primo è in Toscana, per visitare l’Elba e l’arcipelago toscano, partendo dalla base Spartivento nel nuovo marina di Cala de Medici. Il secondo itinerario vi guida alla scoperta della Costiera Amalfitana e delle iconiche isole di Capri, Ischia Procida, partendo dal Marina d’Arechi a Salerno. Il terzo itinerario proposto da Spartivento è tra Sardegna e Corsica, con partenza dalla base di Olbia. Il quarto itinerario vi suggerisce di noleggiare una barca da 40 a 51 piedi per visitare in Sicilia le isole Egadi da Favignana a Marettimo sino a Levanzo, isole che sono delle perle e dove in settembre e ottobre sembra ancora di essere in piena estate. L’ultima proposta di Spartivento è sempre in Sicilia per una crociera alle sette isole Eolie (Vulcano, Stromboli, Lipari, Filicudi, Alicudi, Salina, Panarea). Magari con uno dei suoi catamarani perfetti per gettare l’ancora in baie imperdibili nel massimo comfort.

