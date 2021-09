La vela sposa la bici. Nasce un nuovo evento tra Puglia e Grecia

Vela e bici si sposano per dare vita ad una nuova manifestazione sportiva e turistica nel 2022. La competizione si chiama “Il giro dei venti”, in programma dal 27 giugno al 1° luglio 2022, sarà suddivisa in tappe che vedranno confrontarsi squadre composte da due amici velisti e due amici ciclisti. Ad ogni arrivo in tappa verrà assegnato un punteggio in base alla classifica: singolo per i ciclisti, di equipaggio per le veleggiate. Al termine delle cinque prove si sommeranno i punteggi ottenuti in tutte le tappe e si stilerà la classifica finale. Chi otterrà il punteggio più basso sarà il primo classificato.

Basta il rollafiocco e una barca da 37 a 45 piedi

Ai velisti si richiede invece la partecipazione con imbarcazioni da diporto complete di interni da crociera, dotate di motore ausiliario e di rollafiocco avvolgibile, e di una lunghezza compresa tra 37 e 45 piedi.

In palio anche le auto elettriche

In palio per gli equipaggi vincitori: quattro automobili elettriche, quattro scooter Vespa Elettrici, quattro biciclette elettriche. Il Giro dei Venti nasce con il duplice obiettivo di promuovere lo sport in senso ampio, come strumento di benessere psicofisico, ma anche di narrare e dare visibilità al territorio della Puglia, ricco di cultura e di bellezze naturali sempre più celebri nel mondo.

Tra Salento e Grecia

Durante la cinque giorni di gara sarà infatti possibile godere dei favolosi scenari naturalistici di alcune delle zone più caratteristiche del Salento, ma anche affrontare una traversata tra le acque del Mar Adriatico e del Mar Ionio per raggiungere la suggestiva Korfu in Grecia.

Non solo vela e bici

Il Giro dei venti non è solo una kermesse sportiva, tanti sono gli eventi programmati per i partecipanti. Spongano, nel cuore del Salento, sarà la suggestiva cornice della chiusura della prima edizione de Il Giro dei Venti, con una serata che animerà l’intero paese, aprendo i cortili di alcuni palazzi iconici dove sarà possibile degustare i migliori prodotti tipici locali immersi in un’atmosfera magica. Ad intrattenere gli ospiti uno spettacolo organizzato da Muse Milano.

“Il Giro Dei Venti nasce come ideale prosecuzione dell’esperienza di benessere che è possibile vivere in Workness, un’iniziativa che mette al centro lo sport come facilitatore di salute”, ha commentato Sergio Filograna, founder di Workness, promotore dell’iniziativa. “Questa competizione è per noi anche il mezzo per raccontare la storia e la cultura di un territorio prezioso, la Puglia, uno dei numerosi gioielli italiani che tutto il mondo ci invidia.”

Per maggiori informazioni, per consultare il regolamento di gara e per preiscriversi: www.ilgirodeiventi.it

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!