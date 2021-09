E se il tuo “tender” fosse in plastica riciclata e 100% riciclabile?

È nata la prima barca termoformata realizzata totalmente in plastica riciclata e 100% riciclabile! Si chiama Coral Life 250, la produce Verga-Plast, la trovate alla Milano Yachting Week e la potete acquistare con un click come se fosse una t-shirt.

VISITA LO STAND DI VERGA-PLAST ALLA MILANO YACHTING WEEK CLICCANDO QUI

Piccola, sostenibile, un tender a portata di click

Coral Life 250 è, di fatto, un tender completo di scalmi, coppia di remi e sedili che può ospitare a bordo fino a due persone. Oltre alla propulsione a remi, questa barca è ottimizzata per essere compatibile con un motore elettrico. Di fatto, navigando con una barca fatta di pasta riciclata e riciclabile e utilizzando un motore elettrico potrete navigare in maniera 100% green. Questo tender è adatto per entrare in tutte le riserve e i parchi naturali, o le aree protette, proprio perché non utilizza un motore termico.

Acquistarla è davvero semplice, basta collegarsi allo store di Verga-Plast, primo negozio online realizzato da un cantiere nautico italiano, e scegliere dove volete riceverla. Considerando che questa barca è nata per sottolineare l’impegno di Verga-Plast nel rispetto dell’ambiente e delle persone, nello store di Verga-Plast sarà possibile fare uno step ulteriore ed effettuare una donazione a sostegno della onlus Sea Shepherd Italia.

Se ti piace questa barca, qui puoi contattare il cantiere

Trovi Coral Life 250 esposta nello stand di Verga-Plast alla Milano Yachting Week, ti basta un click qui per scoprirla nel dettaglio e contattare direttamente il cantiere per richiedere informazioni!

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!