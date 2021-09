Rendere i superyacht leggeri e semplici, la sfida di Michael Schmidt

Con la sua Y Yachts, Michael Schmidt vuole produrre barche grandi e lussuose, ma scevre di tutte le superficialità e le complicazioni che spesso coinvolgono questo segmento. Già fondatore del cantiere Hanse, che ha venduto nel 2011, con questa nuova avventura iniziata con la prima barca prodotta nel 2015 punta a una clientela molto precisa.

Fare meno, fare meglio

L’idea alla base della filosofia di Y Yachts nasce dall’esigenza dello stesso Michael Schmidt, che non trovando una barca adatta alle sue volontà ha deciso di costruirsela da solo. Troppo complicati, secondo lui, i superyachts presenti fino a quel momento sul mercato, prende quindi la decisione di realizzare una barca semplice senza perdere il gusto della navigazione a vela e il lusso di una barca grande. Tutte le manovre e i verricelli si trovano vicino al timoniere, e tutte le barche hanno un fiocco autovirante. Le barche di Y Yachts si possono governare con estrema facilità anche in equipaggio ridotto, pensate che sono riusciti a far cambiare idea anche a tre possessori di yacht a motore facendoli diventare armatori Y Yachts.

Eleganza e tecnologia tedesca

Tutte le barche del cantiere sono prodotte in composito di carbonio nel moderno stabilimento di Greifswald, Germania. Ridurre le barche all’essenziale, pur senza rinunciare a tutti i comfort, e utilizzare un materiale come il carbonio permettono agli yachts del cantiere di pesare diverse centinaia di chilogrammi in meno rispetto agli yacht prodotti in costruzione convenzionale. Anche con condizioni meteo sfavorevoli, ad esempio venti leggeri, queste barche riusciranno a navigare senza grossi problemi. Se vi incuriosisce sapere tutta la storia di Y Yachts trovate qui la nostra intervista di oltre 30 minuti a Michael Schmidt.

