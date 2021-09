Questa barca a fine vita si ricicla completamente: 100% green

La maggior parte delle barche che troviamo in mare, anche derive di piccole dimensioni, non vengono riciclate a fine vita, perché non completamente separabili in tutti i materiali che le compongono. Northern Light Composites, nata nel 2019, si è posta come obiettivo quello di creare barche “riciclabili” ottimizzando in quest’ottica i materiali e i processi produttivi scelti.

La barca eco di Northern Light Composites

Fabio Bignolini, Andrea Paduano e Piernicola Paoletti vogliono dimostrare che è possibile navigare con uno scafo prodotto nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori. La startup ha studiato e realizzato un composito, utilizzato per produrre le barche, formato da fibre vegetali, l’anima dello scafo è in PET e la resina utilizzata (Elium) è altamente riciclabile. La vetroresina, solitamente utilizzata per le barche, è infatti legata a resine vinilesteri non separabili dal composito a fine vita. I materiali che utilizzano in NLC si possono invece separare senza problemi garantendo la piena riciclabilità della barca.

Un progetto che è già realtà

Dal 2020 Northern Light Composites è fuori con i primi due progetti: Ecoprimus, una piccola barca pensata per i giovani velisti e le scuole di vela, ribattezzata “Optimist 2.0” ed Ecoracer 769, sviluppato con il designer Matteo Polli. Questa barca è un prototipo da regata nato per le competizioni ORC Sportboat.

