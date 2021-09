In diretta dal Salone Nautico: Tanna 47, l’evoluzione della specie

Si sono aperti i battenti del Salone Nautico di Genova 2021 e per la nostra redazione è tempo di andare a caccia di novità. In un periodo in cui una tendenza chiara del mercato è quella dei catamarani, siamo partiti proprio dal settore dei multiscafi con il nuovo Tanna 47 di Fountaine Pajot.

Si tratta di un upgrade del Saona 47, quest’ultima una barca importante per la storia recente di Fountaine. Il Saona infatti è stato il “cambio di marcia” del cantiere francese, soprattutto da un punto di vista estetico: prue affilate e rovesce, prestazioni a vela rinnovate, una barca che ha aperto una nuova era per Fountaine, seguita poi da successivi modelli che ne hanno ripercorso il look. Proprio per questo motivo, per il successo che ha avuto la barca, è stato deciso di fare questo restyling, con tanto di cambio nome, che ha riguardato soprattutto gli interni e il fly bridge.

All’interno è stata eliminata l’isola centrale della cucina, rendendo la dinette più ariosa, luminosa e “pulita” da un punto di vista estetico.

Sul fly bridge invece è stata aggiunta una L al divanetto e soprattutto il cantiere ha inaugurato una tendenza che vedremo più accentuata anche in futuro: sul fly bridge e in generale in coperta sono stati istallati dei pannelli solari per rifornire di energia i sistemi di bordo. Si tratta di 1700 watt di approvvigionamento elettrico che fanno piuttosto comodo su un catamarano che può essere anche utilizzato per navigazioni lunghe.

Il nome, Tanna, è preso in prestito dall’isola del Mar dei Coralli (nell’arcipelago di Vanuatu), nel sud-ovest dell’Oceano Pacifico. Il cat sarà lungo 13,94 metri e largo 7,70 m, stesse misura del Saona 47. Lo studio Berret Racoupeau ha ideato per il Tanna 47 un piano velico di 129 mq (77 mq la randa, 52 il genoa), un paio di metri quadri in più rispetto al Saona.

I NUMERI DEL TANNA 47

Lunghezza f.t. 13,94 m

Baglio max. 7,70 m

Dislocamento 14,7 t

Pescaggio 1,20 m

Sup. velica totale 129 mq

Motorizzazione standard 2 x 50 cv

Motorizzazione opzionale 2 x 60 cv

Serbatoi acqua dolce 2 x 350 l

Serbatoi carburante 2 x 470 l

Architettura Berret-Racoupeau Yacht Design

www.fountaine-pajot.com

www.racenautica.it

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!