Sei barche Made in Italy (da 14 a 26 m) da non perdere al Salone di Genova

Ecco sei barche che rappresentano l’eccellenza del Made In Italy che potete toccare con mano al Salone Nautico di Genova, che inizia oggi e prosegue fino al 21 settembre.

Italia Yachts 14,98 (14,55 x 4,35 m)

Il 14.98 ha degli elementi che prendono spunto dalla produzione “blue water” di Italia Yachts, ma la sua anima più intima arriva invece dal mondo del 998 e dell’11.98, ovvero la parte “corsaiola” delle barche fin qui prodotte. Una barca quindi che vuole operare una sintesi tra quanto di buono è riuscita a fare Italia Yachts fino ad oggi, portando con se le due anime del cantiere e diventando il prodotto più maturo del cantiere. www.italiayachts.it

Grand Soleil 44 (14,96 x 4,30 m)

Un progetto ambizioso, una barca che vuole dichiaratamente vincere in regata pur senza tradire l’utilizzo in crociera. Potremmo riassumere così il nuovo Grand Soleil 44. Il progetto è di Matteo Polli che ha concepito una carena per stare in equilibrio tra le esigenze di una barca da regata e le richieste del mercato della crociera. www.grandsoleil.net e Stand Grand Soleil su www.milanoyachtingweek.com

Solaris 60 (18,31 x 5,28 m)

Solaris con il nuovo 60 entra nel mondo dei Mini Maxi (lunghezza minima 18,29 m), la più piccola delle categorie della prestigiosa International Maxi Association. E ci entra con l’ambizione di confrontarsi con il suo performance cruiser, in competizione con prestigiosi racer. Le due timonerie sono spostate il più possibile sui due bordi, anche per migliorare la visione verso prua del timoniere, una delle tante astuzie di questa barca. www.solarisyachts.com

Ice 70 (21,30 x 5,76 m)

L’ICE 70 è una barca a vela di 21 metri progettata dallo studio Felci Yacht Design, pensata per le lunghe navigazioni e non solo. Fonde in un unico oggetto eleganza, tecnologia, prestazione, versatilità.

Grazie alla forma della carena caratterizzata da una ridotta superficie bagnata e allo stesso tempo da una elevata stabilità di forma, assicurando così crociere veloci e confortevoli e la partecipazione a regate d’altura long distance. La filosofia del cantiere fa sì che l’Ice 70 possa essere progetto ad hoc per forme, colori e materiali: potrà infatti essere realizzato totalmente custom, così da renderla, come una casa, su misura secondo i gusti dell’armatore. Prezzo: 2.450.00 euro IVA esclusa. www.iceyachts.it; stand ICE Yachts su www.milanoyachtingweek.com

Mylius 80 (25,57 x 5,85 m)

Firmato dall’architetto Alberto Simeone il Mylius 80 è il modello di maggiori dimensioni del cantiere Mylius di Podenzano (Piacenza) nato dalla passione per la vela del suo presidente Luciano Gandini, industriale di successo nel settore delle macchine per packaging. Lungo fuori tutto, compresa la delfiniera 25,57 metri (la lunghezza dello scafo è 23,43 metri) e largo 5,85 metri, il Mylius 80 è costruito in composito di fibra di carbonio ed è il risultato della continua ricerca della massima qualità e dello sviluppo del precedente modello di successo: il Mylius 76. www.mylius.it

Vismara Momi 80 (26,20 x 5,80 m)

Momi 80 è costruita interamente in carbonio, ma la coperta è classica, rivestita interamente in teak.E’ dotata di una chiglia retrattile, con un pescaggio di 2,50-4 m. Il team Vismara ha messo in questa barca tutto il meglio di quello che lo sviluppo tecnologico ed estetico ha prodotto negli ultimi anni. www.vismara-mc.com

